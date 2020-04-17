Trump ve valiler arasında korona gerginliği

Dünyada koronavirüs kaynaklı en fazla ölümün yaşandığı ABD’de Başkan Donald Trump’ın salgın önlemlerinin kaldırılması için eyaletlere sunduğu üç aşamalı plan tartışma yaratıyor. Eyalet valileri, Trump’ın yeterince koronavirüs testi bulunduğu ve ekonominin yeniden canlandırılması konusundaki açıklamalarının aksine evde kalınması çağrısı yapıyor.

Salgının en çok etkilediği New York eyaletinin valisi Andrew Cuomo, verilere göre tepe noktasını aşmış olabileceklerini ve trendin aşağı döndüğünü söylese de fiziksel mesafe kurallarının devam etmesini istiyor. Cuomo, birçok eyalet valisi ile birlikte ekonominin normale dönebilmesi için daha fazla test yapılması gerektiği görüşünde.

New York Eyalet Valisi Andrew Cuomo

Son verilere göre New York'ta virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı günde 700'den 507'ye düştü. Virüs nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısında da azalma olduğu belirtiliyor.

"Yeterince test yok"

CNN televizyonuna konuşan konuşan Maryland eyaletinin Cumhuriyetçi Valisi Larry Hogan da Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence‘in eyaletlerin yeterince testi bulunduğu yönündeki açıklamalara tepki göstererek "bunların tamamen yanlış" olduğunu söyledi.

Virginia Valisi Demokrat Ralph Northam da CNN'e yeterince test olduğu fikrinin "bir hayal" olduğunu ifade etti.

Koronavirüs New York'ta hız kesse de Maryland, Virginia ve Washington D.C.‘de vaka sayıları artış gösteriyor. Boston ve Chicago'da da vaka sayılarının artış göstermeye başladığı bildiriliyor.

Öte yandan Ohio, Texas ve Florida gibi bazı eyaletler ise 1 Mayıs itibarıyla veya daha öncesinde normal ekonomik hayata dönmeyi planlıyor.

Ekonominin zor bir dönemden geçtiği ABD'de alınan önlemler nedeniyle geçen ay 22 milyondan fazla kişi işsizlik yardımına başvurmuştu. Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde tekrar aday olacak olan Trump'ın en büyük silahlarından biri ekonomik gidişatın iyi olması idi.

Trump'ın üç aşamalı planı

Trump ise geçen hafta salgına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesiyle ilgili üç aşamalı bir plan sunmuş ve normale dönme sürecinin yönetilmesinin Beyaz Saray'da değil, eyaletlerin inisiyatifinde olduğunu söylemişti.

Üç aşamalı planına geçilebilmesi için eyalette yeni koronavirüs bulaşan sayısının son 14 gün üst üste azalma kaydetmiş olması gerekiyor. Yeterli test kapasitesine ulaşılmasının sağlanması da eyaletlerin sorumluluğunda.

Yeni virüs bulaşanların sayısı azalan eyaletler Nisan sonunda süresi dolan koronavirüs önlemlerini yavaş yavaş gevşetmeye başlayabilecek. Çıkış planının ilk aşamasında restoran, sinema ve ibadet yerleri insanlar arasında yeterli mesafe sağlayabildiği takdirde açılabilecek. Diğer taraftan 10 kişiden fazla kişinin bir araya gelmemesi kuralı sürecek. İmkânı olanlar evden çalışmayı sürdürecek ve okullar kapalı kalacak.

ABD, 750 binden fazla vaka ile dünyada en fazla koronavirüs vakasına sahip ülke konumunda bulunuyor. Ülkede 40 binden fazla kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Reuters,dpa/SB,HS

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