Trump: Vücudumda ırkçı bir zerre bile yok

Demokrat Partili dört kadın kongre üyesi hakkındaki yorumları nedeniyle "ırkçı söylemlerde bulunmakla" itham edilen ABD Başkanı Donald Trump, suçlamaları geri çevirdi. Trump, "O tweetler ırkçı değildi. Vücudumda tek bir ırkçı zerre dahi yok" ifadelerini kullandı.

Demokrat vekillerin Başkanın ırkçı yorumlarını kınayan bir tasarıyı oylama hazırlığında olmasını da "Demokratların hilekar bir oyunu" olarak nitelendiren Trump, Cumhuriyetçi vekillerin zaafiyet göstermemeleri ve bu tuzağa düşmemeleri uyarısında bulundu.

Ömer: Trump, anayasayı açıkça ihlal etti

Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley ve İlhan Ömer’e yönelik "ülkenize dönün" çağrısı Trump’ın ırkçılıkla suçlanmasına neden olmuştu. Trump’ın hedef aldığı dört Demokrat Partili Kongre üyesinden Trump’a yanıt geldi.

Başkanın yorumlarına hedef olan Kongre üyelerinden Cortez, "Politikalarını nasıl savunacağını bilmeyen Trump’ın bu nedenle kendilerini kişisel olarak hedef aldığını" söyledi.

Trump'ın hedefindeki dört Kongre üyesi Orcasio-Cortez, İlhan Ömer, Ayanna Pressley ve Rashida Tlaib

Bir diğer Kongre üyesi Pressley, Trump için "Beyaz Saray’ımızın işgalcisi" ifadesini kullanırken, İlhan Ömer, Başkanın Anayasayı açıkça ihlal ettiğini belirterek itham davası işlemlerinin başlatılması çağrısı yaptı.

Attığı tweetlerle ilgili eleştirileri geri çeviren ABD Başkanı ise Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada "Beni hiç endişelendirmiyor, çünkü çok sayıda insan benimle aynı görüşte" diye konuşmuştu. Trump, "birçok insanın da yorumlarına bayıldığını" sözlerine eklemişti.

Trump ne demişti?

ABD Başkanı, attığı tweetlerde dört kadın Kongre üyesini hedef alarak, "Aslen geldikleri ülkelerdeki hükümetler tam bir hezimet olan dört kadın Kongre üyesinin dünyanın en büyük ve güçlü ulusu olan ABD halkına hükümetin nasıl yönetileceğini söylemelerinin ilginç olduğunu" söylemişti.

Trump, "Neden geldikleri ülkelere geri dönüp tamamen bozuk -sistemi- ve suç istilası altındaki ülkelerindeki durumu düzeltmeye yardımcı olmuyorlar? Sonra geri dönüp bize bunu nasıl yaptıklarını gösterebilirler. Eminim Nancy Pelosi ücretsiz seyahat organizasyonlarını üstlenmekten mutluluk duyacaktır" diye tweet atmıştı.

Trump'ın hedefindeki Kongre üyelerinden on yaşındayken sığınmacı olarak ABD’ye gelen Ömer dışında tamamı ABD doğumlu.

DW,AFP,AP/SÖ,GA

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