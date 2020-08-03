 Trump - TikTok savaşı kızışıyor | DÜNYA | DW | 07.08.2020

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DÜNYA

Trump - TikTok savaşı kızışıyor

Trump, Çin menşeili TikTok ve WeChat'in ABD'de iş yapmasının önüne geçmek üzere iki yeni kararname imzaladı. Şirketler 45 gün içinde bir ABD'li şirkete satılmazsa yasaklanabilir. Tiktok ve WeChat, karara tepkili.

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ABD’de Çin menşeili popüler sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat'e yönelik ek kısıtlamalar gündemde. Başkan Donald Trump, popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan TikTok'un 45 gün içerisinde bir Amerikan şirketine satılmaması durumunda ülkede platformun yasaklanmasının önünü açan kararnameyi imzaladı.

Kararname, Trump’ın daha önce casuslukla suçladığı TikTok’un çatı şirketi Bytedance ile ABD'deki kişi veya kuruluşların herhangi bir işlem yapmasının önüne geçmeyi amaçlıyor. Benzer bir kararname yine Çin menşeili Tencent şirketine ait WhatsApp benzeri mesajlaşma uygulaması olan WeChat için de imzaladı.

Her iki kararnamede de ABD'nin TikTok ve WeChat'in sahiplerine karşı ''ulusal güvenliği korumak'' için agresif önlemler alması gerektiği vurgulandı. 

ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump

Veriler şantaj için kullanabilir kuşkusu

Alınan önlemlere gerekçeyse TikTok ve WeChat'in kullanıcılarının internet kullanımı ve bulundukları yerler hakkında veri topladığı kuşkuları. ABD’li yetkililer toplanan veriler sayesinde ABD devlet kurumlarında çalışan kişilerin yerlerinin tespit edilebileceği, şantaj uygulamak için görüntü toplanabileceği ya da ekonomik casusluk yapılabileceği gibi spekülasyonlarında bulunuyor. Söz konusu önlemlerin ABD bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik ''ulusal olağanüstü hal'' kapsamında hayata geçirildiği belirtildi.

ABD Ulusal Güvenlik, Amerikan Ordusu ve ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi çalışanlarına kurumlar tarafından kendilerine tahsis edilen cep telefonlarında TikTok ve WeChat uygulamalarını kullanmak yasak. ABD Senatosu da hükümet yetkilileri, meclis ve kongre görevlileri ve kamuya ait şirketlerde çalışanların söz konusu uygulamarı kullanmasını yasaklamaya yönelik bir yasa tasarısını gündemine aldı.

Microsoft TikTok'a talip

Trump'ın TikTok uygulamasının bir Amerikan şirketine satılması için Bytedance şirketine 15 Eylül tarihine kadar ültimatom tanıması üzerine Amerikan teknoloji devi Microsoft, TikTok uygulamasına talip oldu. Şirket satış görüşmelerinin başladığını duyurdu.

TikTok ile kullanıcılar, kendi kısa videolarını oluşturup, paylaşabiliyor. Kullanıcılar, videolarına, özel efekt filtreleri, eğlenceli etiketler ve çıkartmalar ile sevdikleri müzikleri veya sesleri ekleyelebiliyor. Özellikle gençler tarafından kullanılan uygulamayı ABD'de yaklaşık 175 milyon kullanıcı indirdi.

TikTok'tan tepki

ABD'deki yasal düzenlemenin ardından açıklama yapan TikTok, "şok olduklarını” ve "hukukun üstünlüğünün askıya alınmamaması için tüm yolları deneyeceklerini” belirterek hukuki yollara başvuracaklarının sinyalini verdi. WeChat'in sahibi olduğu Tencent şirketi ise "Kararı tümüyle kavrayabilmek için henüz incelediklerini” belirtti.

AFP, dpa / NS, DBN, HS

©️ Deutsche Welle Türkçe

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