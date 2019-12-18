Trump Türkiye’ye yaptırımlar da öngören savunma bütçesini imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi'nin ardından 17 Aralık’ta Senato'da da kabul edilen ve Türkiye’ye karşı yaptırımları da içeren savunma bütçesini imzaladı.

Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) adını taşıyan 738 milyar dolarlık rekor bütçe, Türkiye’ye hem Rusya’dan alınan S-400’ler hem de TürkAkım projesi nedeniyle yaptırımlar öngörüyor.

Trump’ın Washington’daki Andrews Hava Üssü’nde imzaladığı bütçede, Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemleri nedeniyle F-35 programından çıkarılan Türkiye'ye F-35 uçaklarının satılmasının yasaklanması da yer alıyor.

Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, yine Rus doğalgazını Avrupa’ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 projesine karşı da yaptırımları içeriyor. Söz konusu boru hattı projelerinde yer alan gemiler ve gemilerle bağlantılı yabancı uyruklu kişilere karşı yaptırım uygulanması öngörülüyor.

ABD hükümetinin yaptırımdan etkilenecek kişi ve kurumların isimlerini belirlemek için 60 günlük süresi bulunuyor. İsviçre'de bulunan offshore şirketi Allseas'in Kuzey Akım 2 projesi faaliyetinde kullandığı 382 metre uzunluğundaki gemisi Pioneering Spirit'in yaptırımlardan etkileneceği tahmin ediliyor.

Kuzey Akım 2 projesi

Almanya: İçişlerimize müdahale

Washington'un attığı bu adıma Almanya'dan sert tepki geldi. Alman hükümeti Kuzey Akım 2 projesinin inşasına yönelik yaptırımların Avrupa ve Almanya'nın içişlerine müdahale anlamına geldiğini duyurdu. Federal Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Ulrike Demmer "Federal Hükümet bu tarz egemenlik sahasını aşan yaptırımları reddeder" dedi. Demmer "Bunlar Alman ve Avrupa şirketlerine isabet ediyor ve iç işlerimize müdahale oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan da ABD yaptırımlarına tepki verildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 22 bin milyar dolarlık kamu borcu olan ABD'nin ödeme gücüne sahip ülkelerin ekonomilerini geliştirmelerine engel olmaya çalıştığını ifade etti. Zaharova "Yakında bizden nefes almayı bırakmamızı talep edecekler" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği Komisyonu da "hukuka uygun faaliyetlerde bulunan" Avrupa şirketlerine yönelik yaptırımları reddettiğini açıkladı.

Washington, başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği’ndeki müttefiklerinin yanı sıra Türkiye ve Rusya’nın da sert tepki gösterdiği bu yaptırımlarla doğal gaz boru hattı projelerinin hayata geçirilmesini engellemeyi hedefliyor. ABD, iki projenin de Avrupa'yı Rus enerjisine bağımlı hale getireceğini ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu savunuyor.

Güney Kıbrıs’a silah ambargosu koşullu olarak kalkıyor

NDAA, Güney Kıbrıs’a 1987’den bu yana uygulanan silah ambargosunun da koşullu olarak kaldırılmasını içeriyor. Ambargo tümden kaldırılmasa da ABD Başkanı'nın yılda en az bir kez Kıbrıs’ın koşulları yerine getirdiğini teyit etmesine bağlı olarak savunma sanayisi satışlarına izin vermesi öngörülüyor.

DW, AFP / SÖ, EC

© Deutsche Welle Türkçe