Trump: Türkiye'ye yaptırım düşünmüyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin S-400 Rus hava savunma sistemlerini almasına ilişkin yaptığı açıklamada Ankara'ya yaptırım uygulamayı düşünmediğini belirtti. Beyaz Saray'da muhabirlerin sorularını yanıtlayan Trump Türkiye'ye yaptırım kararı alınıp alınmayacağı sorusuna "Hayır, şu anda bunu düşünmüyoruz" dedi. Beyaz Saray dün Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'ler nedeniyle F-35 programında kalmasının mümkün olmadığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Kalın Bolton'a Ankara'nın tepkisini iletti

Öte yandan F-35 projesinden çıkartılan Türkiye, bu kararın yol açtığı rahatsızlık ve tepkinin ABD yönetimine iletildiğini açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "ABD'nin Türkiye'yi ortak üretici olduğu F-35 programından askıya alması kararından duyduğumuz rahatsızlık dile getirilmiştir. İki ülke başkanlarının önceki ifadeleri ile uyumlu olmayan bu karar karşısındaki tepkimiz iletilmiştir” denildi.

İki ülke ilişkilerinin "tek taraflı dayatmalarla sağlıklı bir şekilde ilerleyemeyeceği” ifade edilen açıklamada, Kalın ve Bolton'un ayrıca iki ülke ticari ilişkileri, Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge, Münbiç Yol Haritası'nın hayata geçirilmesi, Libya'daki son gelişmeler ve Trump'ın Türkiye ziyaretinin "muhtemel tarihlerinin” ele alındığı kaydedildi.

"Meşru gerekçeye dayanmıyor"

Bir diğer açıklama da Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan geldi. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alma kararının bir tercih değil bir "zorunluluk" olduğunu söyleyen Akar, "ABD'deki basiretli ve makul söylemlerin yanı sıra yapılan bir kısım açıklamalar, tek taraflı ve müttefiklik ruhuyla bağdaşmamaktadır" dedi.

Akar, Türkiye’nin F-35 programından çıkartılmasından NATO’nun özellikle güney kanadındaki gücünün olumsuz etkileneceğini aktararak, "Türkiye’nin tek taraflı ve adil olmayan bir kararla proje ve iş paylarından çıkarılmaya çalışılmasının meşru bir gerekçeye dayanmadığı açıktır” görüşünü savundu.

Akar ayrıca, ”ABD’nin ilişkilerimize zarar verebilecek adımlardan kaçınmasını beklemek stratejik ortak olarak en doğal hakkımızdır” dedi.

"Tek taraflı alınabilecek karar değil”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de ABD'nin Türkiye'nin F-35 programından çıkartılması kararını hakkında Twitter'da açıklama yaptı. "F-35 ortaklık sürecinden Türkiye'yi dışlamak tek taraflı alınabilecek bir karar değildir” diyen Demir, Türkiye'nin bu konuda haklarının "mahfuz” olduğunu kaydetti.

Türk tarafının üzerine düşen her türlü yükümlülüğü eksiksiz olarak yerine getirdiğini aktaran Demir, Türkiye'nin imalat sürecinden dışlanması halinde bunu program ortakları için uçak başına 7-8 milyondan 10 milyon dolara varan ilave maliyet anlamına geliceğini söyledi; "Türk şirketlerine şimdiye kadar olumsuz bir durum ulaşmamıştır, aksine siparişlerine devam etmektedirler” diye konuştu.

DW / DA, EC

©Deutsche Welle Türkçe