 Trump-Selenski görüşmesinin deşifresi yayınlandı | DÜNYA | DW | 25.09.2019

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DÜNYA

Trump-Selenski görüşmesinin deşifresi yayınlandı

Beyaz Saray, Trump’ın görevini kötüye kullandığı iddialarına neden olan Selenski görüşmesinin deşifresini yayınladı. Görüşmede Trump, Ukrayna devlet başkanından rakibi Biden’ın oğlunu soruşturmasını istiyor.

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Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump’ın azledilme süreciyle ilgili soruşturmanın odak noktası olan telefon görüşmesinin deşifresini yayınladı. Trump’ın 25 Temmuz’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski ile gerçekleştirdiği görüşmede, rakibi Joe Biden’ın oğlu için Selenski’den soruşturma istediği görülüyor.

Beyaz Saray’ın yayınladığı beş sayfalık deşifre metninde Trump’ın, Selenski ile başkanlık yarışındaki rakibi Biden’ın oğlu için soruşturma açılması ihtimali üzerine konuştuğu görülüyor. Trump, “Biden’ın oğlu hakkında konuşulacak çok şey var - Biden’ın soruşturmayı durdurması gibi... Birçok insan bu konunun aydınlatılmasını istiyor. Bu nedenle Adalet Bakanı (William Bar) ile bulunabileceğiniz her türlü girişim harika olur” ifadelerini kullanıyor. Görüşmede Trump’ın, “Biden soruşturmayı durdurmakla övünüyordu. Eğer konuya eğilebilirseniz... Bu bana gerçekten korkunç geliyor” dediği görülüyor.

Biden'ın oğluna yönelik iddialar 

ABD eski başkan yardımcısı Biden'ın oğlu Hunter Biden, 2014 yılında enerji şirketi Burisma Holding'in yönetim kurulunda görev yapmaya başlamıştı. Söz konusu holding, Ukrayna’nın eski devlet başkanı Viktor Yanukoviç’in kabinesinde yer alan eski Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı politikacı Mikola Zloçevski tarafından kurulmuştu. Hunter Biden, o dönem Kırım’da bir doğalgaz projesi yürüten holdingin çıkarları için babasının politik nüfuzunu kullandığı iddialarını geri çevirmişti.

USA Joe Biden mit seinem Sohn Hunter in Peking

Joe Biden ve oğlu Hunter Biden

Joe Biden’ın Mart 2016’da Burisma’nın sahibine yönelik bir soruşturmayı yürüten başsavcı Viktor Şokin’in kovulması yönünde Ukrayna hükümetine baskı yaptığı iddia edilmişti. Trump ve müttefikleri bu iddiaların üzerine gitmiş, Trump Fox News’e verdiği röportajda görevden alınan başsavcının Biden’ın oğlunun "peşinde olduğunu" öne sürmüştü.

Trump "Demokratlar özür dileyecek" demişti

Trump’ın Selenski’yi Joe Biden’ın oğlunun Ukrayna’daki faaliyetleri hakkında yolsuzluk soruşturması açmaya zorladığı öne sürülmüştü. İddialarda Trump’ın soruşturma açmaları yönünde Ukrayna Devlet Başkanı'nı zorlamak için bu ülkeye ABD yardımını askıya almakla tehdit ettiği belirtilmişti. Ancak deşifre metinlerde Trump'ın bu yönde bir ifade kullanmadığı görülüyor.

Trump ise Selenski'yle görüşmesinde "uygunsuz bir durum olmadığını" belirterek  iddiaları geri çevirmiş ve görüşmede söylenilenleri gördükten sonra Demokratların kendisinden özür dilemesi gerekeceğini söylemişti.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi, başkanlık gücünü kullanarak Demokrat Parti'nin 2020 için en güçlü başkan aday adayı Joe Biden’ı alt etmek ve tekrar seçilmek için yabancı bir devletten yardım aldığı iddiaları nedeniyle Trump’ın görevden azledilmesi için resmi soruşturma başlattıklarını açıklamıştı.

Merkel’i de eleştirmiş

Trump’ın söz konusu görüşmede Almanya Başbakanı Angela Merkel’i eleştirdiği ifadeler de yer alıyor. Merkel’in Ukrayna hakkında konuştuğunu, ancak hiçbir şey yapmadığını söyleyen Trump, “ABD’nin ise Ukrayna için çaba ve zaman harcadığını“ belirtiyor.

D-Day-Gedenkveranstaltung in Portsmouth | Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Donald Trump

Trump'ın görüşmede Ukrayna konusunda Merkel'i de eleştirdiği görülüyor.

ABD Başkanı, ülkesinin çabalarının “Avrupa ülkelerinin yaptıklarından çok daha fazla olduğunu“ kaydederek, Selenski’ye Avrupa devletleri için “Size halihazırda ettiklerinden çok daha fazla yardım etmeliler. Almanya sizin için neredeyse hiçbir şey yapmıyor. Tek yaptıkları konuşmak ve bence bu onlara sormanız gereken bir konu" diyor. Selenski'nin ise Trump'a "Evet, kesinlikle haklısınız. Üstelik yüzde yüz de değil; yüzde bin haklısınız“ şeklinde yanıt verdiği görülüyor.

DW,dpa,AP / SÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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