Trump "Süper Salı" öncesinde üç eyaleti daha kazandı

ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adaylığı için favori olan Eski Başkan Donald Trump üç eyalette daha adaylık yarışını kazandı.

ABD'de Kasım ayında yapılacak Başkanlık Seçimi öncesinde ön seçim yarışı devam ediyor. Cumhuriyetçilerin favori ismi, Eski ABD Başkanı Donald Trump Cumartesi günü Missouri, Michigan ve Idaho eyaletlerinde yapılan ön seçimleri de kazanarak parti içi adaylık yarışında yerini daha da sağlamlaştırdı.

Yaşadığı pek çok yasal soruna rağmen muhafazakar tabanda oldukça popüler olan 77 yaşındaki eski başkan, şu ana kadar yapılan tüm ön seçimlerden zaferle ayrıldı. Trump böylece, 5 Mart Salı günü 15 eyalette yapılacak parti içi ön seçimlere (Süper Salı) büyük bir özgüven ve kazanmasına kesin gözü ile bakılan aday olarak giriyor.

Cumhuriyetçilerin adayı Temmuz'da ilan edilecek

2017-2021 yılları arasında başkanlık görevinde bulunan Trump, Beyaz Saray dönemindeki skandallara ve hakkında açılan davalara rağmen sağcı tabanda hâlâ sevilen bir lider olma özelliğini koruyor. Cumhuriyetçi Parti'nin adayı eyaletlerdeki ön seçimler sonrasında Temmuz ayında yapılacak parti kongresinde resmen ilan edilecek.

Eski Başkan Trump'ın 5 Kasım'daki Başkanlık Seçimi'nde rakibi, çok büyük bir olasılıkla bir önceki seçimde olduğu gibi Joe Biden olacak. Demokrat Parti'de de her ne kadar eyaletlerde ön seçimler yapılıyor olsa da, mevcut Başkan Biden'ın adaylığı neredeyse kesin. Ancak birçok Demokrat Partili tarafından 81 yaşındaki Biden'ın yaşı nedeniyle doğru aday olup olmadığı sorgulanarak endişeler dile getiriliyor.

Joe Biden Fotoğraf: Evan Vucci/AP/picture alliance

Biden'a anket şoku

Cumartesi günü yayımlanan bir ankete göre Trump'ın Biden'ı yenme şansı yüksek. New York Times gazetesi adına Siena College kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan ankete göre Eski Başkan Trump yüzde 48, Joe Biden ise yüzde 43 oy oranına sahip.

Ankete katılanların yüzde 47'si Biden'ın çalışmalarından hiç memnun olmadığını ifade ederken, bu rakam Biden'ın tüm başkanlığı boyunca bu anket serisinde elde ettiği en yüksek rakam olarak öne çıktı. Her dört katılımcıdan sadece biri ABD'nin şu anda doğru yönde ilerlediğine inanıyor. Bunun iki katından fazlası Biden'ın politikalarının kendilerine yarardan çok zarar getirdiğini söyledi.

ABD ekonomisi güçlü büyüme ve düşük işsizlikle genel olarak iyi durumda olmasına rağmen, birçok seçmen Biden'ın ekonomi politikasından memnun değil. Tüketici fiyatlarındaki artış yeniden gerilemiş olsa da, son yıllardaki yüksek enflasyonun Başkan'a büyük zarar verdiği belirtiliyor.

AFP / SSB,ET

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