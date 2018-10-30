 Trump Meksika sınırına 15 bin asker göndermek istiyor | DÜNYA | DW | 01.11.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Trump Meksika sınırına 15 bin asker göndermek istiyor

ABD Başkanı Trump, göçmenlere yönelik tutumunu sertleştiriyor. Trump, ABD’ye doğru ilerleyen göçmen kafilesinin ülkeye girişini engellemek için Meksika sınırına 15 bin asker göndereceğini açıkladı.

Mexiko - Migranten aus Mittelamerika auf dem Weg in die USA - in San Pedro Tapanatepec (Getty Images/AFP/G. Arias)

ABD Başkanı Trump, göçmenlere yönelik tutumunu sertleştiriyor. Trump, ABD’ye doğru ilerleyen göçmen kafilesinin ülkeye girişini engellemek için Meksika sınırına15 bin asker göndereceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlere yönelik politikalarını sertleştirmesi, 6 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesindeki en önemli konu oldu.

Trump, Çarşamba günü Washington'da yaptığı açıklamada, göçmenlerin ABD'ye girişini engellemek için Meksika sınırına 10 bin ile 15 bin asker konuşlandırılacağını duyurdu.

ABD'ye doğru ilerlemekte olan göçmen kafilesine işaret eden Trump, bu göçmenlerin ülkeye girmesine izin verilmeyeceğini vurguladı. Trump, bunun yanı sıra bu göçmenlerin geldikleri ülkeleri de ABD yardımlarını kesmekle tehdit etti.

BM, ABD'ye ilerleyen göçmenlerin sayısının 7 bini geçtiğin açıkladı

BM, ABD'ye ilerleyen göçmenlerin sayısının 7 bini geçtiğin açıkladı

Seçim kampanyalarında göçmenleri ABD'nin ulusal güvenliği açısından bir tehdit olarak gösteren Trump'ın durumu kasıtlı bir şekilde abarttığı yorumları yapılıyor. Trump, bir gazetecinin kasıtlı olarak panik yaratıp yaratmadığı sorusunu, "Hayır, ben panik yaratmıyorum. Göç önemli bir konu" sözleriyle yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump iki gün önce yaptığı açıklamada da, ailesi ABD vatandaşı olmayan ancak ülke topraklarında doğan çocuklara verilen vatandaşlık hakkını kaldıracağını duyurmuştu.

Hafta sonuna kadar 5 bin 200 asker gönderilecek

Orta Amerika'dan ABD'ye gitmekte olan binlerce göçmenin ABD'ye girişini engellemek için Pentagon'a talimat veren Trump, sınıra asker gönderilmesini istemişti.

Pentagon'dan yapılan açıklamada hafta sonuna kadar sınıra 5 bin 200 asker gönderileceği belirtilmişti. Sınırda halen 2 bin 100 Ulusal Muhafız görev yapıyor. Gönderilecek silahlı askerlerin lojistik destek sağlaması öngörülüyor.

Ancak Trump'ın 10 bin ile 15 bin askerin sınıra gönderilmesi konusunda Pentagon'u bilgilendirip bilgilendirmediği belirsizliğini koruyor. Pentagon'un sınıra 15 bin asker göndermesi halinde, sınırda Afganistan'da olduğundan daha fazla asker görev yapacak. Afganistan'da halen 14 bin ABD askeri bulunuyor.

Yolun büyük bölümünü yürüyen göçmenler nehri aşmaya çalışırken

Yolun büyük bölümünü yürüyen göçmenler nehri aşmaya çalışırken

Binlerce göçmen ABD'ye ilerliyor

Orta Amerika ülkelerinden Honduras, El Salvador ve Guatemala'daki yoksulluk ve şiddetten kaçan yaklaşık 3 bin 500 ile 5 bin göçmenin oluşturduğu grup, Meksika üzerinde ABD'ye gitmeyi hedefliyor.

Kafile, Meksika'nın Oaxaca eyaletinin Juchitan kentinde Çarşamba günü mola verdi. Göçmenlerin, Meksika hükümetinden yardım beklediği belirtiliyor. Juchitan, ABD sınırına yaklaşık 3 bin kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Yaklaşık 2 bin kişiden oluşan bir diğer grup ise Chiapas eyaletine ulaştı.

Göçmen kafilesinin 6 Kasım'daki seçimler öncesinde ABD'ye varması beklenmiyor.

AFP,dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

 

Önerdiğimiz linkler

ABD göçmenlere karşı binlerce asker gönderiyor

ABD, Orta Amerika’dan ülke sınırına doğru ilerleyen göçmenleri yıldırmak için sınıra asker konuşlandıracak. Başkan Trump, göçmenlerin ülkeye girişlerine izin vermeyeceklerini vurguladı. (30.10.2018)  

ABD'nin Meksika sınırına 5 bin asker göndereceği iddia edildi

ABD’nin göçmen kafilesinin ülkeye girişini engellemek için Meksika sınırına 5 bin asker sevk edeceği öne sürüldü. Pentagon planlamanın devam ettiğini söylerken, Trump "Ordumuz sizi bekliyor" ifadelerini kullandı. (29.10.2018)  

Pompeo: Göçmenler sınırlarımızdan giremeyecek

Orta Amerika’dan ABD’ye doğru yol alan göçmen kafilesi Meksika’da mola verdi. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, göçmenlerin ülkeye alınmayacağını vurguladı. Trump da kafilede Ortadoğu’dan kişiler olduğunu öne sürmüştü. (24.10.2018)  

ABD’ye doğru yola çıkan binlerce göçmen Meksika’ya ulaştı

Yoksulluk nedeniyle Honduras’tan ABD’ye doğru yürüyerek yola çıkan binlerce göçmen Meksika’ya ulaştı. Trump, göçmenlerin önce Meksika’da sığınma başvurusunda bulunmadıkları takdirde ABD'den geri çevrileceklerini söyledi. (22.10.2018)  

Benzer içerik

Mittelamerikanische Migranten auf dem Weg in die USA

ABD göçmenlere karşı binlerce asker gönderiyor 30.10.2018

ABD, Orta Amerika’dan ülke sınırına doğru ilerleyen göçmenleri yıldırmak için sınıra asker konuşlandıracak. Başkan Trump, göçmenlerin ülkeye girişlerine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Migranten aus Honduras am Grenzübergang in Tecun Uman auf dem Weg in die USA

Pompeo: Göçmenler sınırlarımızdan giremeyecek 24.10.2018

Orta Amerika’dan ABD’ye doğru yol alan göçmen kafilesi Meksika’da mola verdi. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, göçmenlerin ülkeye alınmayacağını vurguladı. Trump da kafilede Ortadoğu’dan kişiler olduğunu öne sürmüştü.

Guatemala Tausende Migranten aus Mittelamerika warten auf Einreise nach Mexiko

ABD Meksika sınırına asker gönderme hazırlığında 25.10.2018

ABD'de Meksika sınırına ulaşmak üzere yola çıkan göçmenleri durdurmak için ordunun devreye girmesi istendi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Jemen Krieg l Hodeidah (Reuters/K. Abdullah)

Yemen'in insani yardım kapısı Hudeyde'ye operasyon endişesi

ABD'nin ateşkes çağrısından bir gün sonra Yemen'de askeri hareketlilik başladı. Suudilerin öncülüğündeki koalisyonun insani yardımın ülkeye ulaşmasında kilit öneme sahip Hudeyde'ye asker yığdığı öne sürüldü. 

FOTO-GALERİ

Angela Merkel (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

Merkel'in yerine kim geçecek?

Merkel CDU liderliğini bırakıyor. Başbakan adayı da olmayacak. Yerine geçmek isteyense çok sayıda isim bulunuyor. 