Trump Meksika sınırına 15 bin asker göndermek istiyor

ABD Başkanı Trump, göçmenlere yönelik tutumunu sertleştiriyor. Trump, ABD’ye doğru ilerleyen göçmen kafilesinin ülkeye girişini engellemek için Meksika sınırına15 bin asker göndereceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlere yönelik politikalarını sertleştirmesi, 6 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesindeki en önemli konu oldu.

Trump, Çarşamba günü Washington'da yaptığı açıklamada, göçmenlerin ABD'ye girişini engellemek için Meksika sınırına 10 bin ile 15 bin asker konuşlandırılacağını duyurdu.

ABD'ye doğru ilerlemekte olan göçmen kafilesine işaret eden Trump, bu göçmenlerin ülkeye girmesine izin verilmeyeceğini vurguladı. Trump, bunun yanı sıra bu göçmenlerin geldikleri ülkeleri de ABD yardımlarını kesmekle tehdit etti.

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Seçim kampanyalarında göçmenleri ABD'nin ulusal güvenliği açısından bir tehdit olarak gösteren Trump'ın durumu kasıtlı bir şekilde abarttığı yorumları yapılıyor. Trump, bir gazetecinin kasıtlı olarak panik yaratıp yaratmadığı sorusunu, "Hayır, ben panik yaratmıyorum. Göç önemli bir konu" sözleriyle yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump iki gün önce yaptığı açıklamada da, ailesi ABD vatandaşı olmayan ancak ülke topraklarında doğan çocuklara verilen vatandaşlık hakkını kaldıracağını duyurmuştu.

Hafta sonuna kadar 5 bin 200 asker gönderilecek

Orta Amerika'dan ABD'ye gitmekte olan binlerce göçmenin ABD'ye girişini engellemek için Pentagon'a talimat veren Trump, sınıra asker gönderilmesini istemişti.

Pentagon'dan yapılan açıklamada hafta sonuna kadar sınıra 5 bin 200 asker gönderileceği belirtilmişti. Sınırda halen 2 bin 100 Ulusal Muhafız görev yapıyor. Gönderilecek silahlı askerlerin lojistik destek sağlaması öngörülüyor.

Ancak Trump'ın 10 bin ile 15 bin askerin sınıra gönderilmesi konusunda Pentagon'u bilgilendirip bilgilendirmediği belirsizliğini koruyor. Pentagon'un sınıra 15 bin asker göndermesi halinde, sınırda Afganistan'da olduğundan daha fazla asker görev yapacak. Afganistan'da halen 14 bin ABD askeri bulunuyor.

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Binlerce göçmen ABD'ye ilerliyor

Orta Amerika ülkelerinden Honduras, El Salvador ve Guatemala'daki yoksulluk ve şiddetten kaçan yaklaşık 3 bin 500 ile 5 bin göçmenin oluşturduğu grup, Meksika üzerinde ABD'ye gitmeyi hedefliyor.

Kafile, Meksika'nın Oaxaca eyaletinin Juchitan kentinde Çarşamba günü mola verdi. Göçmenlerin, Meksika hükümetinden yardım beklediği belirtiliyor. Juchitan, ABD sınırına yaklaşık 3 bin kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Yaklaşık 2 bin kişiden oluşan bir diğer grup ise Chiapas eyaletine ulaştı.

Göçmen kafilesinin 6 Kasım'daki seçimler öncesinde ABD'ye varması beklenmiyor.

AFP,dpa/JD,GA

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