 Trump Meksika duvarının inşası için destek istedi | DÜNYA | DW | 09.01.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Trump Meksika duvarının inşası için destek istedi

ABD Başkanı Trump halka sesleniş konuşmasında Demokratlardan Meksika sınırına yapılacak duvar için destek istedi. Trump Kongre'ye duvarı yapması için kendisine 5,7 milyar dolarlık bütçeyi vermeleri çağrısında bulundu.

Präsident Trump spricht vom Oval Office aus die Nation zur Grenzsicherheit an (Getty Images/C. Barria-Pool)

Başkanlık kampanyası sırasındaki seçim vaatlerinden biri olan Meksika sınırına duvar yapmak için çabalayan ancak Kongre'deki Demokratların muhalefeti ile karşı karşıya olan ABD Başkanı Donald Trump, halka sesleniş konuşmasını Meksika sınırına yapılacak duvara ayırdı.

Trump Meksika sınırında artan güvenlik krizi ve insani krize dikkat çekerek ABD'nin güney sınırından ülkeye giren uyuşturucu ve yasa dışı göçmenlerin Amerikalılar için büyük tehlike oluşturduğunu belirtti.

Trump "Kongre işini yapmadığı için daha ne kadar Amerikalı kanı akacak?" diyerek ABD-Meksika sınırına duvar örülmesinin ülke güvenliği için gerekli olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı geçtiğimiz günlerde yetkilerini kullanarak duvarın inşası için gereken finansmanı sağlamak için olağanüstü hal ilan edebileceğini ima etmişti. Ancak Trump bunu yapmadı ve konuşmasında Kongre'nin onayı için bir çözüm bulmaya çalışacağını söyledi.

Kongre'deki Demokratlar ile Başkan Trump arasında yaşanan Meksika duvarı ödeneği tartışmaları ülkede federal hizmetlerin 18 gün önce durdurulmasına sebep olmuştu.

Ancak Trump'a tepki gösteren Demokratlar, Başkanın Amerikalıları ödemeye zorladığı "pahalı ve etkisiz" duvarı inşa etme "saplantısı" yüzünden hükümeti "esir" aldığını söyledi.

Reuters, dpa/SSB,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

ABD Meksika sınırına asker gönderme hazırlığında

ABD'de Meksika sınırına ulaşmak üzere yola çıkan göçmenleri durdurmak için ordunun devreye girmesi istendi. (25.10.2018)  

Meksikalılar "göçmen kervanını" protesto ediyor

Orta Amerika’dan ABD’ye ulaşmak için ilerleyen göçmen kervanı Meksika’nın Tijuana kentinde protesto ediliyor. Gösterilere katılanlar, yoksulluktan kaçan binlerce kişiye karşı "istilacılar defolsun" pankartları açtı. (19.11.2018)  

Trump göçmenlere sığınma hakkını askıya aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ülkesine yasa dışı yollardan giriş yapmak isteyen göçmenlerin sığınma haklarını askıya aldı. Kararnameye karşı Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği dava açtı. (09.11.2018)  

Benzer içerik

USA, Chesapeake and Ohio Canal National Historic Park

ABD'liler "hükümetin kapanmasına" tepkili 07.01.2019

Hükümet gibi Washington yakınlarındaki Chesapeake ve Ohio Canal National Historic Park da kapandı. Kalan az sayıdaki ziyaretçi bütçe anlaşmazlığından kimi sorumlu tutacağını biliyor. Michael Knigge’nin haberi.

US-Grenze zu Mexiko | Border Protection Übung in mexikanischer Grenzstadt Tijuana

ABD’nin Meksika sınırında gözaltına aldığı 8 yaşındaki çocuk öldü 25.12.2018

ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) tarafından gözaltına alınan 8 yaşındaki Guatemalalı çocuk hayatını kaybetti. Bu ay içinde bir başka Guatemalalı çocuk daha gözaltında ölmüştü.

Präsident Trump unterzeichnet Strafrechtsreform

FR: Trump iç politikada puan toplama peşinde 24.12.2018

ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politikası ve iç politikaya yansımaları ile Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’in Noel mesajı, Alman basınında öne çıkan yorum konuları...

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Avustralya'daki konsolosluklarda şüpheli paket alarmı

Avustralya'da aralarında ABD, İngiltere ve Almanya'nın olduğu en az 10 dış temsilcilik binası gönderilen şüpheli paketler üzerine boşaltıldı.  

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'te 17 kadın Meclis'e girdi.  