 Trump mali kayıtlarını açıklamamakta ısrarlı | DÜNYA | DW | 15.11.2019

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DÜNYA

Trump mali kayıtlarını açıklamamakta ısrarlı

ABD Başkanı Donald Trump, vergi beyannamelerinin açıklanmasını engellemek istiyor. Trump'ın Yüksek Mahkeme'ye yaptığı başvuru kabul edilirse mali kayıtların açıklanması seçimlerin sonrasına kadar ertelenebilir.

ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, vergi beyannamelerinin Kongre'ye verilmesini engellemek istiyor. Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nden, kendisinin ve şirketinin son sekiz yıllık vergi beyannamelerini New York Federal Mahkemesine iletmesi kararını gözden geçirme talebinde bulundu.

Trump'ın avukatları, Yüksek Mahkeme'ye ilettikleri taleplerini "görevdeki bir ABD Başkanı hakkında cezai soruşturma başlatılamayacağı" olarak gerekçelendirdi. New York Temyiz Mahkemesi, geçen hafta verdiği kararında, New York'taki Federal Mahkeme'nin Ekim ayında Trump'ın kişisel ve kurumlar vergisi beyannamelerinin sekiz yıllık bölümünü talep eden bir mahkeme celbi uygulayabileceklerine dair kararının ardından yapılan başvuruyu reddetmiş ve böylece Trump'ın vergi beyannamelerini Kongre'ye iletmesinin önü açılmıştı.

Manhattan Bölge Savcısı Cyrus R. Vance Jr. Trump'ın vergi kayıtlarını açıklamasını istiyor

Manhattan Bölge Savcısı Cyrus R. Vance Jr. Trump'ın vergi kayıtlarını açıklamasını istiyor

ABD Yüksek Mahkemesi'nin de Trump'ın avukatlarının talebini geri çevirmesi durumunda Donald Trump'ın muhasebe şirketinin vergi beyannamelerini yetkililere teslim etmesi gerekiyor. Mahkemenin başvuruyu kabul etmesi durumundaysa kararını Kasım 2020'de yapılacak Başkanlık seçimlerine kadar ertlemesi ihtimali var.

Yüksek Mahkeme'de muhafazakar yargıçların sayısı ağırlıkta. Mahkeme'de görevli iki yargıcın ataması da Trump tarafından bizzat yapılmıştı.

Trump hakkında soruşturma

Trump, 2017'de göreve geldiğinde ABD'de bir gelenek olan Başkan adayları ve Başkanların vergi beyanlarını Kongre'ye sunması geleneğini bozmuştu.

Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance, yürttüğü bir soruşturma kapsamında Trump'ın mali kayıtlarını talep etmişti. Başkan Trump'ın  kendileriyle ilişkiye girdiğini söyleyen iki kadına, bunu açıklamaması için 'sus payı' olarak ödeme yapıldığı iddalarını araştıran savcı, Trump'a ait mali kayıtlarını inceleme talebinde bulunmuştu. ABD Başkanı, hakkındaki iddiaların doğru olmadığını belirtirken, avukatları da ABD Başkanı'nın "suç soruşturmaları üzerinde dokunulmazlığı olduğu" gerekçesiyle bu talebi geri çevirmişti.

dpa,rtr /MK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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