Trump: Kripto paraların hayranı değilim

Facebook'un kendi kripto parasını piyasa sürmeyi planladığı Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), Başkan Donald Trump bu tip kripto paralara yönelik endişelerini dile getirdi. Trump, "Değeri oldukça değişken olan ve yoktan varolan Bitcoin'in ya da diğer kripto paraların taraftarı değilim" diye konuştu. ABD Başkanı ayrıca doğası itibariyle takip edilmesi imkansız olan kripto paraların yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırabileceğine dikkat çekti.

Kripto paralar, Bitcoin'in 2009 yılında yürürlüğe girmesiyle yaygınlaştı. Dönem dönem oldukça değer kazanan kripto paralara bir yenisinin ekleneceğini geçtiğimiz hafta Facebook tarafından açıklandı. Sosyal medya devi, Libra adlı kendi sanal parasını çıkarma kararını kamuoyu ile paylaştı.

İki milyardan fazla takipçisi olan Facebook'un 2020'de çıkarmak istediği kripto paranın finans dünyasını alt üst edebileceği belirtiliyor.

"Tek gerçek paramız Amerikan Doları!"

Facebook'un hamlesine mesafeli yaklaşan Trump, Libra'nın az itibarı ve güvenilirliği olduğunu söyledi. Trump, Facebook gibi kendi kripto parasını çıkarmak isteyen şirketlere Amerikan ve uluslararası bankacılık kurallarına uyma çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump

Başkan Donald Trump, "ABD'de tek bir gerçek paramız var, o da hiç olmadığı kadar güçlü. Onun adı da Amerikan Doları!" ifadesini kullandı.

Bir grup Amerikalı politikacı Facebook'un Libra projesini dondurmasını isterken, G-7 grubu maliye bakanlarının gelecek hafta Fransa'da yapacağı toplantıda varlığa dayalı kripto paralar hakkında bir ön rapor hazırlaması bekleniyor.

Facebook, akıllı telefonla erişim sağlanacak Libra'yı banka hesabı olmayan kişiler için bir alternatif olarak piyasaya süreceğini açıklamıştı.

AFP/ÖA,ET

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