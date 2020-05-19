Trump koronaya karşı sıtma ilacı kullanıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, COVID-19 hastalığına karşı kendini korumak için bir buçuk haftadır hidroksiklorokin (HCQ) ilacı aldığını açıkladı. Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, günde bir HCQ hapı aldığını ifade eden Trump, söz konusu ilacın büyük ihtimalle işe yaradığını iddia ederek "Kaybedecek ne var?" ifadesini kullandı.

Trump daha önce de, sıtma hastalığına karşı geliştirilmiş olan hidrosiklorokinin yararlarını övücü konuşmalar yapmış ve bu ilacı "tanrının bir armağanı" olarak nitelendirmişti.

Her gün koronavirüs testine tabi tutulan Başkan Trump, Beyaz Saray doktoruna hidrosiklorokin ilacı almasının doğru olup olmayacağını sorduğunu, doktorun da kendine "Yani, almak istiyorsan alabilirsin" dediğini belirtti.

Ancak Trump’ın açıklamalarının hemen ardından konuyla ilgili görüş belirten Amerikan St. Joseph Üniversitesi Kliniği’nin Başkanı Dr. Bob Lahita, insanları COVID-19’a karşı hidroksiklorokin kullanmama konusunda uyardı. Lahita, "Bu ilacı çok sayıda hastada kullandık fakat hiçbir sonuç almadık" dedi.

Avrupa Birliği’nde (AB) de uzmanlar söz konusu maddenin COVID-19’a iyi geldiğine dair bir kanıtın henüz bulunmadığını bildiriyor. Ancak bu ilacın COVID-19’a etkisi üzerine, dünyanın farklı ülkelerinde halihazırda pek çok araştırma yürütülüyor.

Hidrosiklorokin kalp ritm bozukluğuna neden olabiliyor

Diğer yandan hidroksiklorokinin yan etkileri olduğu ve kalp rahatsızlıklarına yol açabileceği biliniyor. ABD Gıda ve İlaç Kurumu (FDA) tarafından yapılan açıklamada, HCQ‘yu ya da daha eski bir sıtma ilacı olan Klorokin’i kullanan COVID-19 hastalarının bazılarında "ağır kalp ritm bozukluğu" görüldüğüne dair haberler geldiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, düzenli olarak aldığı HCQ’nun yanı sıra, koronavirüse yakalanmamak için günde bir doz da azitromisin antibiyotik kullandığını bildirdi. Trump konuyla ilgili sözlerini, "Size söyleyebileceğim tek şey, şu ana kadar iyi olduğum" diyerek noktaladı.

dpa,Reuters / ET,HS

©️ Deutsche Welle Türkçe