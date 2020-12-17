 Trump korona yardım paketini imzalamadı | DÜNYA | DW | 23.12.2020

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DÜNYA

Trump korona yardım paketini imzalamadı

Trump, aylarca süren müzakerelerin ardından Kongre'de onaylanan 892 milyar dolarlık korona teşvik paketini imzalamadı ve paketi "rezalet" olarak değerlendirdi.

Donald Trump

Donald Trump

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) aylar süren müzakerelerden sonra dün hem Temsilciler Meclisi hem Senato'da onaylanan ve imzalaması için Trump'a gönderilen 892 milyar dolar hacmindeki korona yardım paketi Trump tarafından reddedildi. Trump, teşvik paketini "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Trump, Twitter hesabından yayınladığı bir video açıklamasında, salgından olumsuz etkilenen işletmelere ve vatandaşlara maddi destek yapılmasının hedeflendiği paketi eleştirdi. Paket kapsamında Amerikalıların yararlanması planlanan 600 dolarlık doğrudan ödemeyi az bulduğunu belirten Trump, bu miktarın dar gelirli vatandaşlar için artırılması gerektiğini belirtti.

"Kongere'den bu pakette değişiklikler yapmasını ve oldukça az olan 600 doların bireyler için 2 bin dolara, çiftler içinse 4 bin dolara çıkarılmasını talep ediyorum" ifadelerine yer verdi. Trump, "Buna korona yardım paketi deniyor, ancak Covid ile neredeyse hiçbir alakası yok" dedi.

"Paket, Kamboçya'da 85,5 milyon dolar, Burma'ya 134 milyon dolar, Mısır ordusuna 1,3 milyar dolar yardım içeriyor. Pakistan'daki demokrasi girişimlerine 25 milyon dolar veriyor. Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua ve Panama'ya da 505 milyon dolar yardım öngörüyor" diyen Trump, paranın Amerikan vatandaşlarına aktarılması gerektiğini ifade etti. Trump sözlerini, "Bu gerçekten rezalet. Kongre'nin derhal yasadaki savurgan ve gereksiz maddelerden kurtulmasını ve bana daha uygun bir teşvik paketi göndermesini istiyorum" şeklinde sürdürdü.

Mart ayında onaylanan 2 trilyon dolarlık paketin ardından ABD tarihinde onaylanan ikinci büyük teşvik paketi olan bu yardım paket üzerinde Cumhuriyetçiler ve Demokratların aylar süren müzakerelerinin ardından pazartesi günü uzlaşma sağlanmıştı.

Paket neleri kapsıyor?

Yardım paketi, 286 milyar dolar doğrudan ekonomik desteği ve 325 milyar dolar küçük işletmelere sağlanacak desteği kapsıyor. Paket kapsamında haftalık 300 dolar işsizlik ödemelerine katkı ve çoğu vatandaşın yararlanabileceği 600 dolar doğrudan ödeme yapılacak.

Bunun yanı sıra aşı, test yatırımları ve sağlık çalışanlarına 69 milyar dolar destek aktarılması planlanıyor. Bu miktarın 30 milyar doları aşı üretim ve dağıtım süreçlerine, 9 milyar doları sağlık çalışanlarına ve 4,5 milyar dolarının ruh sağlığı için ayrılması planlanıyor.

Ayrıca, paket kapsamında eğitim kurumlarına  82 milyar dolar, kiracılara 25 milyar dolar aktarılması öngörülüyor.

Gıda desteği için 26 milyar dolar ve çocuk bakımı için ise 10 milyar dolar ayrılıyor.

AFP / AI, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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