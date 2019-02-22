Trump Kongre'nin Meksika duvarı kararını veto etti

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına inşa etmek üzere gerekli ödeneği çıkarmak için ilan ettiği "acil durum" ilanına karşı engelleme girişiminde bulunan Kongre'nin kararını veto etti.

Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te bir açıklama yapan Başkan "Kongre'nin bu kararı geçirme özgürlüğü ve benim de bunu veto etme görevim var" ifadesini kullandı.

Trump, veto kararını açıklarken seçim kampanyası sırasında verdiği sözü tutmaktan vazgeçmeyeceğini belirtti ve "Bu çok önemli bir ulusal acil durum" şeklinde konuştu.

Trump Oval Ofis'teki açıklamasında "Kongre'nin bu kararı geçirme özgürlüğü ve benim de bunu veto etme görevim var" dedi.

Cumhuriyetçiler destek vermişti

Başkan, kontrolsüz geçişleri ve göç hareketlerini engellemek amacıyla Meksika sınırına inşa etmeyi planladığı duvar için gerekli ödeneği alamayınca şubat ayında "ulusal acil durum" ilan etmişti.

Trump'ın bu girişimi üzerine harekete geçen ABD Kongresi, Perşembe günkü oylamada Cumhuriyetçi üyelerin de desteğini alarak "acil durum" ilanına karşı bir karar almıştı. Başkan ise Kongre'nin bu kararına ilk tepki olarak Twitter'dan bir açıklama yapmış ve veto edeceğini belirtmişti.

Trump'ın ayrıca önümüzdeki günlerde Yemen'deki iç savaşta Suudi Arabistan'ın liderlik ettiği koalisyona verilen ABD desteğine karşı geçirilmesi öngörülen bir başka Kongre kararını daha veto etmesi bekleniyor.

Trump'ın baypas planı

Kongre'deki Demokrat Partili üyelerin, yapılmasına karşı çıktıkları duvarın finansmanını da içeren federal bütçeye onay vermemesi nedeniyle, ABD'de hükümet bir süre önce 35 gün kısmen kapalı kalmıştı.

Başkan, acil durum ilan ederek yasadışı göçe karşı gerekli gördüğü duvarın inşası için gerekli bütçeyi askeri ödenekten karşılayarak Kongre'yi aşmayı hedefliyor.

Ulusal Acil Durum kanununa göre ABD Başkanı'nın acil durum ilan etmesi durumunda sahip olduğu yetkiler büyük ölçüde genişliyor. Ancak başkanın acil durum ilan edilebilmesi için önemli bir gerekçe sunması gerekiyor.

DW,AP,AFP/ÇÖ,EC

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