Trump Kavanaugh'dan vazgeçmiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği ve iki kadın tarafından tacizle suçlanan yargıç Brett Kavanaugh'un Senato komisyonu oturumundaki savunmasından memnun kaldığını duyurdu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yargıç Kavanaugh neden onu seçtiğimi Amerika'ya gösterdi" ifadesini kullanan Başkan Trump, Kavanaugh'un ifadesini "güçlü, dürüst ve merak uyandırıcı" bulduğunu ifade etti.

Yüksek Mahkeme üye adayını kendisine tecavüz etmeye kalkışmakla suçlayan Psikoloji Profesörü Christine Blasey Ford, Senato komisyonunda suçlamasını tekrarlarken, Kavanaugh dramatik bir konuşmayla suçlamaları reddetti.

Brett Kavanaugh 4 saat süren Senato komisyonu oturumunda saldırgan ifadelerle kendini savundu ve tecavüz suçlamasının Demokrat Parti'nin karalama kampanyasından ibaret olduğunu söyledi. Kavanaugh "Atama süreci ulusal rezalete dönüştürüldü" dedi.

Christine Blasey Ford

Göz yaşları içinde verilen ifade

Kavanagh'dan önce komisyona açıklamalarda bulunan Christine Blasey Ford, 1982 yılındaki bir parti sırasında kendisine tecavüz etmeye kalkışan kişinin Brett Kavanaugh olduğundan yüzde yüz emin olduğunu söyledi.

Açıklamaları sırasında duygularına ve göz yaşlarına zor hâkim olan Ford, Kavanaugh'un sarhoş vaziyetteyken bir arkadaşının da bulunduğu odadaki tecavüz teşebbüsünü ve bağırmaması için Kavanaugh'un nasıl eliyle ağzını kapatmaya çalıştığını ayrıntılarıyla anlattı. Ford, cinsel saldırı sırasında zor nefes aldığını ve Kavanaugh'un farkında olmadan kendisini öldürmesinden korktuğunu söyledi.

Ford'dan sonra söz alan Brett Kavanaugh tecavüz suçlamasını geri çevirerek suçsuz olduğunu ve şimdiye kadar kimseyi taciz etmediğini söyledi. On gün içinde kendisinin ve ailesinin adının kalıcı bir şekilde kötüye çıkarıldığını belirten Kavanaugh, "şahsıma hesaplı ve organize siyasi saldırıda" bulunulduğunu söyledi.

Kavanaugh ve yaklaşan ara seçimler

ABD yasaları konusunda son sözü söyleyen Yüksek Mahkeme'nin 9 üyeliğinden biri istifa nedeniyle boşalmış ve Başkan Trump muhafazakâr yargıç Kavanaugh'u üyeliğe aday göstermişti. Kavanaugh'un Senato tarafından onaylanması durumunda, Yüksek Mahkeme'de ağırlık muhafazakâr kanada geçecek.

Brett Kavanaugh ile ilgili anlaşmazlığın iki büyük parti arasında sert tartışmalara yol açmasında Kasım ayında ABD'deki ara seçimlerin yapılacak olması da rol oynuyor. Demokrat Parti seçimden sonra Senato'da çoğunluğun kendilerine geçebileceğini hesap ederek Kavanaugh ile ilgili oylamayı ara seçim sonrasına erteletmeyi deniyor.

Kavanaugh hakkındaki tecavüz suçlaması Donald Trump tarafından aday gösterilmesinden kısa süre sonra kamuoyuna yansıtılmış ve yargıç iki kadın tarafından daha cinsel saldırıda bulunmakla suçlanmıştı.

DW,dpa/AG,DÇÜ

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