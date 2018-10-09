 Trump: Kaşıkçı konusunda Suudilerden yanıt talep ettim | DÜNYA | DW | 10.10.2018

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DÜNYA

Trump: Kaşıkçı konusunda Suudilerden yanıt talep ettim

ABD Başkanı Trump, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili olarak Suudi tarafıyla en üst düzeyde görüşmeler yaptığını söyledi. Beyaz Saray konuyla ilgili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile temas kurdu.

USA Präsident Trump spricht vor Anhängern über die Berufung von Kavanaugh an den Obersten Gerichtshof (Reuters/Y. Gripas)

ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili olarak Suudi Arabistan makamlarıyla en üst düzeyde görüşmeler yaptığını ve onlardan yanıt "talep ettiğini" söyledi. Beyaz Saray'daki çalışma odası Oval Ofis'te basın mensuplarına bir açıklama yapan Trump, "Her şeyi talep ediyoruz. Ne olduğunu görmek istiyoruz" diye konuştu.

"Bu bizim ve Beyaz Saray açısından çok ciddi bir durum" diyen Trump, "Ne olduğunu görmek istiyorum ve Türkiye ile çok yakından çalışıyoruz ve sanıyorum bu işin temeline de ineceğiz" şeklinde konuştu. ABD Başkanı Trump ayrıca Kaşıkçı'nın Türk nişanlısı Hatice Cengiz'i Beyaz Saray'a davet etmek istediklerini söyledi. Ortada "kötü bir durum" olduğunu belirten Trump, kimsenin ne olduğunu tam olarak bilmediğini ve Kaşıkçı'nın ölmemiş olduğunu umduğunu belirtti.

Beyaz Saray, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve iki Beyaz Saray yetkilisinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştüğünü ve Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili bilgi talep ettiğini açıkladı. Bahsedilen iki yetkilinin Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton ile Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner olduğu belirtildi.

Saudi Arabien | Prince Mohammed bin Salman Vision 2030 (Getty Images/AFP/F. Nureldine)

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

Pence: Soruşturmaya FBI ile destek verebiliriz

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturmaya yardımcı olabileceklerini açıkladı. Pence katıldığı bir radyo programında Suudi Arabistan'ın talep etmesi halinde Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) teknisyenlerinin Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gönderilebileceğini söyledi. Pence "Sanıyorum Amerika Birleşik Devletleri her türlü yardımda bulunmaya hazır" dedi.

TRT World televizyon kanalı ise, Kaşıkçı’nın kaybolduğu 2 Ekim gününün ilk saatlerinde Suudi Arabistan'dan bir ekibin iki özel jetle İstanbul'a geldiğini gösterdiğini iddia eden görüntüler yayınladı. Gece yarısı İstanbul'a gelen şahısların sabah olmadan önce İstanbul'daki bir otele giriş yaptığı belirtiliyor. Haberde Kaşıkçı’nın öğlen saatlerinde konsolosluğa girdiğini gösteren görüntülere yer verildi. Ardından görüntülerde siyah renkli bir minibüsün binayı terk ettiği görülürken, soruşturma makamlarının sözkonusu minibüsü aradıkları belirtildi.

Reporter ohne Grenzen Logo (Getty Images/AFP/B. Guay)

RSF'den "bağımsız ve uluslararası" soruşturma talebi

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturmanın "bağımsız ve uluslararası" olması gerektiğini açıkladı. Örgütün Ortadoğu masasının başında bulunan Sophie Anmuth tarafından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan'ın eleştirel gazetecileri susturmak için kullandığı geleneksel, şeffaf olmayan yöntemleri, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması vakasında da en kötünün gerçekleşmiş olabileceğinden endişe edilmesi için temel oluşturuyor" denildi. Geçen yıl 15 Suudi gazeteci ve bloggerın tutuklandığı belirtilirken, "Birçok durumda tutuklamalar resmi olarak onaylanmıyor ve hiçbir yetkili nerede tutulduklarına ya da neyle suçlandıklarına dair açıklama yapmıyor" denildi.

Suudi Arabistan'da 25 ila 30 profesyonel ve amatör gazetecinin tutuklu olduğu tahmin ediliyor. RSF'nin 2018 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ne göre Suudi Arabistan 180 ülke arasında 169'uncu sırada bulunuyor.

AFP,AP,rtr,DW/EC,DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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