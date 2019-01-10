 Trump ″hükümetin kapanması nedeniyle″ Davos’a katılmayacak | EKONOMİ | DW | 10.01.2019

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EKONOMİ

Trump "hükümetin kapanması nedeniyle" Davos’a katılmayacak

ABD Başkanı Trump, Meksika sınırına inşa ettirmek istediği duvarın bütçesindeki anlaşmazlık nedeniyle yaşanan hükümetin kepenk indirmesini gerekçe göstererek Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’na katılmayacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump 2018'deki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşuyor

ABD Başkanı Donald Trump 2018'deki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşuyor

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına duvar inşa etme konusu nedeniyle Aralık'tan bu yana kapalı olan devlet hizmetleri nedeniyle Ocak ayının sonunda yapılacak Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu’na katılmayacağını bildirdi.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Trump, "Demokratların sınır güvenliği konusundaki inatçılığı ve vatanımızın güvenliğinin önemi nedeniyle Dünya Ekonomik Forumu için Davos, İsviçre’ye yapacağım çok önemli gezimi iptal ediyorum. Dünya Ekonomik Forumu'na en içten saygılarımı ve özrümü iletiyorum" diye yazdı.

Bu açıklamadan saatler önce Beyaz Saray’da bir açıklama yapan Trump, 22-25 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek Forum'da bir konuşma yapmayı planladığını ancak ABD'de 20 gündür devam eden kısmi kapanmanın süresinin uzaması halinde bu gezisini iptal edebileceğini belirtmişti.

Geçen Kasım'da yapılan ara seçimlerle Amerikan Kongresi'nin Temsilciler Meclisi kanadında çoğunluğu elde eden Demokratlar, Trump'ın yasa dışı göçle mücadele adına Meksika sınırına duvar inşa edilmesi için talep ettiği 5,7 milyar dolarlık bütçe desteğini vermeyi reddediyor. Bütçe onaylanmadığı için federal hükümet 22 Aralık'tan bu yana "kapalı." O tarihten beri federal kurumlarda çalışan en az 800 bin kişi zorunlu izne çıkarıldı ya da ücret almadan çalışıyor.

Bu bütçe krizini aşabilmek için en son Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ve Demokrat Parti'nin Senato'daki lideri Chuck Schumer ile görüşen Trump, Demokratların duvar için öngördüğü bütçeye onay vermeyeceğini belirtmesinin ardından görüşmeyi "hoşçakalın" diyerek terk etmişti.

rtr/DÇÜ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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