Trump: Golan'da İsrail egemenliğini tanıma zamanı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Washington'ın Golan Tepeleri'nde İsrail'in egemenliğini tanımasının zamanının geldiğini söyledi. Twitter üzerinden paylaştığı mesajında Trump, "52 yılın ardından, İsrail ve bölgesel istikrar için stratejik ve güvenlik açısından önem taşıyan Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tam olarak tanımanın ABD için zamanı geldi" ifadesini kullandı.

Trump'ın Golan Tepeleri'ne ilişkin açıklamasından kısa bir süre sonra İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da açıklamadan duyduğu memnuniyetti dile getirdi. Netanyahu, Twitter paylaşımında, "İran'ın İsrail'i yok etmek için Suriye'yi bir platform olarak kullandığı bir dönemde Trump cesurca İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanıdı. Teşekkürler Başkan Trump!" yazdı. 9 Nisan'da yapılacak seçimler öncesi elini güçlendirmek isteyen Netanyahu, Golan Tepeleri'nin tanınması konusunda Washington üzerindeki baskıyı artırmıştı.

ABD'nin İsrail politikasında değişikliğe işaret eden Trump'ın açıklaması, Netanyahu'nun gelecek hafta ABD'ye yapacağı ziyaret öncesinde geldi. Trump yönetimi bir süredir, İsrail'in 1967'de Suriye'den işgal ettiği Golan Tepeleri'ndeki hakimiyetini tanımaya hazırlanıyordu. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz hafta yayınlanan yıllık insan hakları raporunun Golan Tepeleri'ne ilişkin bölümünde "İsrail'in işgal ettiği" ifadesi yerine "İsrail'in kontrolündeki" ifadesi kullanılmıştı.

ABD Başkanı geçtiğimiz yıl aldığı bir kararla ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçilik binasını Kudüs'e taşımıştı. Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması, uluslararası toplumun tepkisine neden olmuştu.

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AP,rtr/ÖA,JD

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