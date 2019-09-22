 Trump: Gelecek küreselleşmecilerin değil ulusalcıların olacak | DÜNYA | DW | 24.09.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Trump: Gelecek küreselleşmecilerin değil ulusalcıların olacak

BM Genel Kurulu’nda konuşan ABD Başkanı Trump, liderlere “önce kendi ülkenizi düşünün” çağrısı yaptı. Tüm dünya devletlerini İran’ın karşısında yer almaya çağıran Trump, Tahran’ı “kana susamışlıkla” suçladı.

UN-Generalversammlung in New York | US Präsident Donald Trump (AFP/D. Emmert)

ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine seslenerek dış politika, ekonomi ve dünya düzeniyle ilgili mesajlar verdi. Trump, İran’a karşı hareket etmenin tüm devletlerin ödevi olduğunu savunarak "sorumluluk sahibi hiçbir hükümet İran'ın kana susamışlığına destek veremez” dedi.

ABD'nin İran'a en üst düzey yaptırımları devreye soktuğunu belirten Trump, İran'ın “tehditkar davranışları devam ettiği sürece” yaptırımların kaldırılmayacağını, aksine daha da sıkılaştırılacağını söyledi. ABD Başkanı, "İran liderlerinin kendi yarattıkları sorunlar için kırk yıldır başkalarına saldırdığı” suçlamasında da bulundu. Trump, karşıt değil partner aradıklarını da vurguladı ve ABD'nin çatışmadan yana olmadığı mesajını verdi.

Liderlere nasihat: Önce kendi ülkeniz!

"Önce Amerika” sloganıyla 2017 yılında göreve gelen Trump, diğer ülkelerin liderlerine de benzer bir tutum benimsemeleri çağrısı yaptı. Zeki liderlerin kendi ülkelerinin ve halklarının geleceğine öncelik verdiğini belirten Trump, "Gelecek küreselleşmecilerin değil, vatandaşlarını koruyup komşularına saygı gösterenlerin olacaktır” dedi.

DTÖ'ye Çin eleştirisi

Donald Trump, Çin'e ayrıcalıklı muamele yaptığı gerekçesiyle Dünya Ticaret Örgütü'ne de (DTÖ) eleştirilerde bulundu. Trump daha önce de Çin’in dünyanın ikinci büyük ekonomisi olmasına rağmen DTÖ tarafından "gelişmekte olan ülke” diye sınıflandırılmasını eleştirmişti.

Örgütün reforma ihtiyacı olduğunu ve ABD'nin bu yöndeki taleplerini sürdüreceğini vurgulayan Trump, "diğer ülkelerin Amerika'dan ve uluslararası ticaret sisteminden fayda sağlamalarına artık izin vermeyeceğini” söyledi.

ABD Başkanı, İngiltere, Japonya ve diğer ülkelerle adil ve karşılıklı yeni ticari anlaşmalar yapmak istediğini belirterek Japonya ile anlaşmanın nihayete yaklaştığını, İngiltere ile de AB'den ayrılması sonrasında "eşi görülmemiş bir anlaşma” için müzakereler yürütmek istediklerini kaydetti.

"Sınır kontrollerini gevşetmeyin çağrısı

Göçmenler konusundaki katı politikasıyla eleştirilere hedef olan Trump, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında izlediği göç politikalarını savunarak, diğer ülkelere de benzer politikalar izlemelerini salık verdi. Kontrolsüz göç ve sınırlarda kontrollerin gevşemesinin tüm ulusların egemenlik ve güvenliğini tehdit ettiğini söyleyen Trump, diğer ülke liderlerini "sınırların açılmasını savunan radikal aktivistlere” karşı uyardı.

DW,AP/BK,SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

İran'dan ABD'ye yanıt: Her türlü senaryoya hazırız

ABD'nin Suudi Arabistan'daki saldırılar sonrası askeri operasyon düzenleme seçeneğini değerlendirdiği yönündeki haberlere İran'dan yanıt geldi. İran "her türlü senaryoya hazır olduğunu" duyurdu. (21.09.2019)  

Trump İran'a yaptırımları "belirgin şekilde" artıracak

İran'ın suçlamaları reddetmesine rağmen ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırıdan sorumlu tuttuğu Tahran yönetimine ek yaptırım uygulanacağını duyurdu. (18.09.2019)  

Petrol rafinerilerine saldırı Ortadoğu'da gerilimi artırdı

Suudi Arabistan'daki petrol rafinerilerine düzenlenen saldırıların ardından yaşanan gelişmeler kaygı yaratıyor. Trump İran’a askeri müdahale seçeneğinden kaçındıklarını ancak bu ihtimale hazırlıklı olduklarını söyledi. (17.09.2019)  

Benzer içerik

Iran Militärparade in Teheran | Präsident Hassan Rohani

Ruhani: Körfez'deki yabancı güçler güvenlik tehdidi 22.09.2019

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ABD'nin Körfez ülkelerine ek asker gönderme kararınını eleştirdi, Basra Körfezi'nin güvenliği konusunda ülkesinin öncülük edeceği bir planı bu hafta BM'ye sunacaklarını açıkladı.

Hossein Salami Kommandeur der iranischen Revolutionsgarde

İran'dan ABD'ye yanıt: Her türlü senaryoya hazırız 21.09.2019

ABD'nin Suudi Arabistan'daki saldırılar sonrası askeri operasyon düzenleme seçeneğini değerlendirdiği yönündeki haberlere İran'dan yanıt geldi. İran "her türlü senaryoya hazır olduğunu" duyurdu.

Symbolbild Digitalisierung Umweltschutz

NOZ: İklim krizine karşı çözüm teknolojik atılım 23.09.2019

Alman basınında BM İklim Eylemi Zirvesi ve ABD ile İran arasındaki gerilim öne çıkıyor. Neue Osnabrücker Zeitung, iklim krizine karşı çözümün teknolojik atılım ve çevre dostu ekonomik büyüme olduğunu savunuyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Türkiye ile ABD'den ikinci ortak devriye

Türkiye ile NATO ortağı ABD Suriye'nin kuzeyinde ikinci kez ortak kara devriyesi gerçekleştirdi.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  