Trump Başkan adaylığına bir adım daha yaklaştı

Eski Başkan Trump, rakibi Haley'in memleketi olan Güney Carolina eyaletinde ön seçimi kazanarak, Başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı olma yönünde önemli bir başarı daha elde etti.

ABD'de Kasım ayında yapılacak Başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olabilmek için Güney Carolina eyaletinde dün yapılan ön seçimi, rakibi Nikki Haley'i geride bırakan eski Başkan Donald Trump kazandı.

ABD medyası, 77 yaşındaki Trump'ın oyların yüzde 60'ını aldığını duyurdu. Oyların yüzde 39'unu alan Haley ise Cumhuriyetçilerin adayı olabilmek için yarışı sürdüreceğini açıkladı.

ABD'nin güneydoğusundaki Güney Carolina eyaletinin eski Valisi Nikki Haley seçim akşamı yaptığı açıklamada, "Bu hafta, Güney Carolina'da ne olursa olsun, aday olmaya devam edeceğimi söylemiştim. Sözümde duran bir kadınım. Amerikalıların çoğu hem Donald Trump'a hem de Joe Biden'a karşı olduğu için mücadeleden vazgeçmiyorum" dedi.

Iowa, New Hampshire ve Nevada eyaletlerinde yapılan ön seçimlerin ardından Trump'ın parti içindeki rakibi Haley'in memleketi Güney Carolina'da da ön seçimi kazanması, 52 yaşındaki Haley açısından büyük bir yenilgi oldu. Eski ABD Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Güney Carolina'da doğmuş ve bu eyalette 2011-2017 yılları arasında Vali olarak görev yapmıştı. Florida Valisi Ron DeSantis'in de adaylıktan çekilmesinin ardından Haley, parti içinde Trump'a karşı aday olma mücadelesi veren tek siyasetçi olarak kaldı. Trump'a kıyasla daha ılımlı bir çizgi izleyen Haley, 15 eyalette ön seçimlerin yapılacağı Süper Salı olarak adlandırılan 5 Mart'a kadar adaylığını sürdürmeyi planlıyor.

Cumhuriyetçi Parti'de Trump'ın rakibi Nikki Haley, adayları yarışını sürdüreceğini açıkladı Fotoğraf: Justin Sullivan/Getty Images

Trump: 5 Kasım'da burada olacağız

Trump ise Güney Carolina'nın başkenti Columbia'da yaptığı konuşmada, 5 Kasım'da yapılacak Başkanlık seçiminde mevcut Başkan ve Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'ı hedef aldı. Donald Trump, "5 Kasım'da burada olacağız. Ülkemizi mahveden Joe Biden'ın gözlerinin içine bakarak, 'Joe kovuldun. Çık git' diyeceğiz" şeklinde konuştu.

2017-2021 yılları arasında başkanlık görevinde bulunan Trump, Beyaz Saray dönemindeki skandallara ve hakkında açılan davalara rağmen sağcı tabanda hâlâ sevilen bir lider olma özelliğini koruyor. Trump'ın eyaletlerdeki ön seçimleri kazanarak Cumhuriyetçilerin başkan adayı olması bekleniyor. Cumhuriyetçi Parti'nin adayı eyaletlerdeki ön seçimler sonrasında Temmuz ayında yapılacak parti kongresinde resmen ilan edilecek.

Biden'dan Trump uyarısı

Başkan Joe Biden ise selefi Trump'ın Güney Carolina'da da ön seçimi kazanmasının ardından, "Trump geleceğimiz için tehlike" ifadelerini kullanarak, ABD'nin hâlâ Trump'ın başkanlığı döneminde verdiği zararı gidermekle mücadele ettiğini dile getirdi.

Demokrat Parti'de de her ne kadar eyaletlerde ön seçimler yapılıyor olsa da, mevcut Başkan Biden'ın adaylığı neredeyse kesin. Ancak birçok Demokrat Partili tarafından, 81 yaşındaki Biden'ın yaşı nedeniyle doğru aday olup olmadığı sorgulanarak endişeler dile getiriliyor.

AFP / JD,ET

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