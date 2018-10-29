 Trump göçmenleri ateş açmakla tehdit etti | DÜNYA | DW | 02.11.2018

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DÜNYA

Trump göçmenleri ateş açmakla tehdit etti

ABD Başkanı Trump, ABD’ye yaklaşan göçmen kafilesinin sınırda taş atmaları halinde askerlerin karşılık vereceğini söyledi. Trump göç yasasında da değişiklik yapacağını duyurdu.

Mexiko - Migranten aus Mittelamerika auf dem Weg in die USA (Getty Images/AFP/G. Arias)

ABD’de yapılacak ara seçimler öncesinde Başkan Donald Trump göçmenlere yönelik tavrını sertleştiriyor. Başkan Trump, Meksika üzerinden ABD sınırına ilerleyen binlerce göçmeni uyararak askerlere taş atmaları halinde ateş açılabileceği tehdidinde bulundu.

Trump, Beyaz Saray’da Perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada,  bunun yanı sıra iltica hakkının düzenleyen yasanın sertleştirilmesi için gelecek hafta bir kararname çıkartmayı planladığını belirtti.

Orta Amerika’dan ABD’ye doğru ilerleyen göçmenlerin Meksika polisine "vahşice ve şiddetle" taş attığını hatırlatan Trump, ABD sınırında benzer bir eylemin kabul edilemeyeceğini söyledi. "Bunu kabul edemeyiz" diyen Trump, “Eğer askerlerimize taş atarlarsa, askerlerimiz de buna karşılık verir” şeklinde konuştu. Trump, "askerlere taşı bir silah olarak değerlendirmelerini  söyledim. Meksika askeri ve polisine attıkları gibi taş fırlatmaları halinde, bunun bir silah olduğunu söyledim" dedi.

Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada da, Meksika sınırındaki asker sayısının 10 bin ile 15 bine çıkartılacağını söylemişti.

Ateş açmak mümkün mü?

Orta Amerika ülkelerinden ABD'ye doğru ilerleyen göçmen kafilesi

Orta Amerika ülkelerinden ABD'ye doğru ilerleyen göçmen kafilesi

Trump'ın açıklamalarını değerlendiren ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Jamie Davis, varsayıma dayalı durumlar üzerinden konuşamayacağını belirtti. Yarbay Davis, ancak Amerikan askerlerinin “kendilerini savunma haklarının” olduğunu vurguladı.

Sınırda konuşlandırılan güvenlik güçleri ve askerlerin hangi durumlarda şiddete başvurabileceklerine ilişkin kurallar açıklanmadı, ancak askerlerin kendilerini savunma haklarının bulunduğu belirtiliyor.

Bunun yanı sıra ABD ordusundan emekli general Mark Hertling, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hiçbir komutanın askerlerine taş atan bir kişiye ateş açmaları emri vermeyeceğine dikkat çekti. İlgili yasalara atıfta bulunan Hertling, bunun "hukuka aykırı bir emir" olacağını vurguladı.

Sığınma hakkını düzenleyen yasada değişiklik

ABD Başkanı, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, gelecek hafta çıkartacağı kararname ile iltica hakkını düzenleyen yasada da değişiklikler yapılacağını duyurdu. Yeni düzenlemede, sınır kapılarından sadece yasal bir şekilde ülkeye giriş yapan göçmenlere siyasi sığınma başvurusu yapma hakkı verilmesi öngörülüyor.

Yasal yollarla ülkeye giriş yapmayanlar ise sığınma başvurusunda bulunamayacak. Trump, sınırda yakalanan bu göçmenlerin sınır dışı edilme süreçleri tamamlanana kadar kurulacak çadırlarda veya benzeri tesislerde tutulacağını belirtti. Ancak, Trump düzenlemeye ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Trump’ın planları, ABD’ye iltica hakkına ilişkin mevcut yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Bu eleştirileri reddeden Trump, "Bu son derece yasal. Hayır, biz insanları sınırda durduracağız. Bu bir istila ve bunu kimse sorgulamıyor" şeklinde konuştu. Göçe karşı olmadığını ifade eden Trump, ancak göçün kontrol altında gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

ABD'deki göç ve vatandaşlığı düzenleyen yasalar, ABD’ye gelen herkese, ülkeye nasıl geldiğinden bağımsız olarak, sığınma başvurusu yapma hakkı tanıyor.

AFP/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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