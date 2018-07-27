 Trump göçmen çocukları gözaltında tutmakta kararlı | DÜNYA | DW | 06.09.2018

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DÜNYA

Trump göçmen çocukları gözaltında tutmakta kararlı

Trump yönetimi, yasa dışı yollarla ülkeye giren aileleri iltica başvuruları sonuçlanıncaya kadar gözaltında tutmaya imkan veren yeni bir yönetmelik hazırlandığını duyurdu.

Bir çocuk ile babası ABD-Meksika sınırında gözaltına alınıyor

Bir çocuk ile babası ABD-Meksika sınırında gözaltına alınıyor

ABD'de Trump yönetimi, ABD'ye kaçak yolla giren göçmenlerin çocuklarının gözaltında kalma sürelerini kısıtlayan mahkeme kararına karşılık yeni bir yönetmelik hazırlığında olduğunu duyurdu. ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Yasal boşluklar, bakanlığın herhangi bir yasal dayanak olmaksızın ülkede bulunan aileleri gözaltına alma ve hızlı bir şekilde uzaklaştırma gücünü engelliyor" ifadesini kullandı.  Nielsen, yasa dışı göçü cazibeli hale getiren nedenlere karşı hazırlanan yeni yönetmeliğin, federal hükümete Kongre'den geçen göçmen yasalarını uygulama imkanı vereceğini belirtti.

ABD hükümeti "Sıfır Tolerans” politikası çerçevesinde yasa dışı olarak sınırı geçen tüm insanlara suçlu muamelesi yapıyor. Çocuklar, anne ve babalarıyla birlikte tutuklanamayacakları için ailelerinden ayrılarak kamp ya da yurtlara gönderiliyor. Bir mahkeme geçtiğimiz aylarda göçmen çocukların 20 günden fazla kamplarda kalamayacağına hükmetmişti. 1997 tarihli "Flores davasına" atıfla alınan karar Amerikan kamuoyunda "Flores anlaşması" olarak biliniyor. Trump yönetiminin son vermek istediği bu anlaşmanın sağladığı gözaltı kısıtlamaları sayesinde, yasa dışı yollarla ülkeye girerken yakalanan ebeveynler ve çocukları, iltica başvurusu yaptıkları takdirde ABD topraklarında serbest bırakılıyor ve başvurularıyla ilgili yasal sürecin sonuçlanması bekleniyordu. ABD Başkanı Donald Trump, bu süreci "yakala ve bırak" diye tanımlayarak eleştiriyordu.

Ailelerinden ayrılan çocuklar sınırdaki kamplarda tutuluyor

Ailelerinden ayrılan çocuklar sınırdaki kamplarda tutuluyor

Hazırlık aşamasında olan yeni yönetmeliğin yasa dışı yollarla ülkeye giren kişilerle ilgili yasal süreç sona erinceye kadar hem ebeveynleri hem de çocukları gözaltında tutmaya imkan verdiği açıklandı.

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ABD Başkanı Trump'ın göç düzenlemesi nedeniyle, yargıç kararına rağmen hâlen haftalar, hatta aylardır ailelerine kavuşmayı bekleyen 700'ün üzerinde çocuk olduğu bildirildi. (27.07.2018)

ABD'de yüz binlerce kişi Başkan Trump'ın göçmen çocukları ailelerinden ayıran göç politikasını protesto etti. Göç politikasını savunan Trump golf kulübündeyken ülke genelinde yüz binlerce kişi sokaklara döküldü. (01.07.2018)

ABD’de Donald Trump yönetiminin Meksika sınırını geçen göçmen aileleri çocuklarını ayırmasına yönelik protestolar sonuç verdi. Cumhuriyetçi Parti, Temsilciler Meclisi’nde iki yasa tasarısı hazırlıyor. (20.06.2018)

Yargıya taşınması bekleniyor

"Flores anlaşmasını" sonlandırmaya yetkileri olduğunu açıklayan ABD hükümetinin hazırladığı yeni yönetmeliğin yargıya taşınacağı tahmin ediliyor. Gözaltındaki göçmen çocukları temsil eden avukat Peter Schey, gözaltındaki çocukların bulunduğu şartları güvenli ve insani hale getiren bir yönetmelik çıkarılıncaya kadar hükümetin anlaşmayı bozmaya yönelik her türlü girişimiyle mücadele edeceğini söyledi.

Yeni yönetmelikle ilgili açıklamanın ardından tepkiler gecikmedi. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nin (ACLU) Göçmen Hakları biriminden Omar Jadwat, "ABD hükümetinin daha fazla çocuğu daha uzun süre hapiste tutmanın yolunu aradığını görmek mide bulandırıcı" dedi. Jadwat, bunun Trump yönetiminin temel insani değerlerle çelişen politikalar barındıran göçmen düşmanlığının bir başka örneği olduğunu söyledi.

Trump'ın "Sıfır Tolerans" politikası nedeniyle en az 2 bin 900 göçmen çocuk ailelerinden ayrılmıştı. Beyaz Saray yönetimi, uluslararası tepkilerin ardından uygulamadan geri adım atmış, aileleri ayırmayı durdurmuştu. Federal mahkemenin verdiği ailelerin yeniden birleştirme kararının ardından hükümet elinden geldiğince aileleri bir araya getirdiğini açıklamıştı, ancak bazı ebeveynlerin çocukları olmadan sınır dışı edildiği, bazı çocukların ebeveynlerinin tespiti konusunda sorunlar yaşandığı ortaya çıkmıştı. Geçen haftaki verilere göre halen 500 çocuk ailelerinden ayrı vaziyette sınırdaki kamplarda kalıyordu.

AP/GY,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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