Trump destekçileri Kongre'yi bastı

ABD'de Kasım ayında yapılan başkanlık seçim sonuçlarının onaylanacağı Kongre'deki oturum sırasında Başkan Donald Trump destekçileri Kongre'nin bulunduğu Capitol binasını hücum ederken bazı Trump destekçileri binaya girmeyi başardı. Bu sırada polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı.

Trump taraftarlarının Kongre binasına girmeye çalışması üzerine tüm oturumlara ara verilerek binanın kapıları kilitlendi. Kongre binasının kapıları kilitlenirken, öfkeli kalabalık binanın merdivenlerinin önündeki metal bariyerleri yıktı. Polisler, saldırgan göstericilere biber gazı ve kalkanlarla müdahale etti.

Olaylar üzerine Washington Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Olaylar, Trump'ın aynı bölgede destekçilerine hitaben yaptığı konuşmadan sonra başladı.

Kongre'deki oturum

Seçiciler Kurulu'nun Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın galibiyetini resmen 14 Aralık'ta onaylamasının ardından Kongre'de yapılacak oturum sembolik önem taşıyor. Ancak seçimi kaybeden Başkan Donald Trump'ın ve bazı Cumhuriyetçi üyelerin itirazları yüzünden oturumun uzaması bekleniyordu.

Trump destekçilerine seslendi

Seçim sona erdiğinden beri sonuçları kabul etmeyen ve oylamada hile yapıldığını öne süren Trump, Kongre'nin toplandığı saatlerde Washington'da bir araya gelen destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada "Asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Yardımcısından Trump'a olumsuz yanıt

Konuşmasında Trump, Kongre'deki oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence'den yardım istedi. Trump, Pence'in delege oylarının kabul etmeyip Cumhuriyetçiler lehine yeninden tescil edilmesi için geri göndermesini istedi. Trump, yardımcısının böyle bir yetkisi olduğunu iddia etse de Amerikan basınına yansıyan haberlere göre, Pence buna yetkisi olmadığını ve böyle girişimde bulunmayacağını açıkladı.

Miting havasında geçen Trump'ın konuşmasını dinleyen binlerce kişi, Trump'ı seçim sonuçlarına dair desteksiz iddialarına alkışlarken seçim sonuçlarını protesto eden sloganlar attı. Bir saatten fazla konuşan Trump, alışıldık şekilde medyaya yüklendi, 2016'da Hillary Clinton'a karşı elde ettiği zaferden bile büyük bir farkla son seçimi kazandığı iddiasını sürdürdü.

Aşırı sağcı grupların da katıldığı gösteriye karşı polis geniş güvenlik önlemi aldı.

Kongre'deki onay süreci

Anayasaya göre Temsilciler Meclisi ve Senato'nun 50 eyalet ve başkent Washington'ın Seçiciler Kurulu oylarını sayıp onaylaması gerekiyor. Oturumda Seçiciler Kurulu'nda yer alan her eyaletten delegenin Başkanlık seçiminde kullandığı oyları kapalı zarfla Kongre'ye sunacak. Bunun zarflar alfabetik sıraya göre açılarak tek tek okunacak. Varsa itirazlar da bu aşamada değerlendirilecek. Oylara Temsilciler Meclisi ve Senato'dan en az birer itiraz gelmesi durumunda tartışmaya geçilecek.

İtirazların kabulü için salt çoğunluk gerekiyor

Sonuçlara 100'den fazla Temsilciler Meclisi Üyesi ile 10 senatörün itiraz etmesi bekleniyor. Ancak bu itirazların kabul edilmesi salt çoğunluk sağlanmasına bağlı. Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar çoğunlukta. Senato'da ise Cumhuriyetçiler çoğunlukta olsa da bu itirazın kabul edilmesi için gereken sayıya ulaşılması tahmin edilmiyor. Ancak konuşma süreleriyle sembolik nitelikteki oturumun normalden uzun sürmesi bekleniyor.

Başkanlık yarışında 232'ye karşı 306 Seçici Kurul delegesi kazanan Joe Biden'ın 20 Ocak'ta yemin ederek resmen göreve başlaması planlanıyor.

AP, Reuters / GY, HS

© Deutsche Welle Türkçe