Trump Beyaz Saray için yeniden aday

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 ABD Başkanlık Seçimi için aday olduğunu duyurdu. Ancak Kongre ara seçimleri sonrasında Cumhuriyetçiler içinde Trump'a sıcak bakmayanlar da var.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) eski başkanı Donald Trump, Amerikan kamuoyunda beklendiği üzere 2024 yılında yapılacak olan Başkanlık Seçimi için yeniden aday olduğunu duyurdu.

Florida eyaletinin Palm Beach kentindeki evinde, taraftarlarının önünde adaylığını açıklayan Trump, "Amerika'nın dönüşü tam şu anda başlıyor" ifadelerini kullandı. "ABD'nin kurtarılması gerektiği için" yeniden başkan olmak istediğini ifade eden Trump, "İki sene önce büyük bir ulustuk ve yakında yeniden çok büyük bir ulus olacağız" dedi.

Ancak partisi Cumhuriyetçiler'in Trump'ı aday gösterip göstermeyeceği henüz bilinmiyor; zira ABD'de siyasi partiler, eyaletlerde yapılan ön seçimlerin ardından başkan adaylarını belirliyor.

Seçim yılının başında, geleneksel olarak Şubat ayında başlayan ve 50 ABD eyaletinin her birinde yapılan ön seçimlerin ardından Demokratlar ve Cumhuriyetçiler yaz döneminde başkanlık için adaylarını resmen açıklıyor. Söz konusu takvimin, 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak seçimler öncesinde yine bu şekilde işlemesi bekleniyor.

Kongre seçimleri Trump'ın popülaritesini olumsuz etkiledi

Cumhuriyetçiler'in geçen hafta Salı günü yapılan Kongre ara seçimlerinde beklenen başarıyı elde edememesinin ardından, parti içinde Donald Trump'ın adaylığı konusunda görüş ayrılıkları yaşanmaya başlandı. Trump'ın dışında çok sayıda ismin, Joe Biden'ın halefi olmak için aday olacağı belirtiliyor. Bu kişiler arasında adı en fazla telaffuz edilenler ise Florida Valisi Ron DeSantis ve Trump'ın başkanlığı döneminde başkan yardımcısı olan Mike Pence.

Cumhuriyetçi seçmenler arasında yapılan kamuoyu araştırmaları ise Trump'ın hala diğer adayların önünde olduğunu gösteriyor. Partinin özellikle muhafazakar tabanının tercihi, açık ara Donald Trump'ın yeniden başkan olması yönünde.

AFP,Reuters / ET,BK