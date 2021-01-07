 Trump: Artık görev devrine odaklanacağım | DÜNYA | DW | 08.01.2021

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DÜNYA

Trump: Artık görev devrine odaklanacağım

ABD Başkanı Trump, kendisine yönelik azil çağrıları artarken bir video mesajı yayınlayarak artık önceliğinin "yumuşak, düzenli ve pürüzsüz" bir görev devri olacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, görevden azledilmesi için çağrılar artarken kameraların karşısına çıkarak ilk kez dolaylı olarak seçimi kaybettiği mesajı verdi ve artık görev tesliminin pürüzsüz bir şekilde gerçekleşmesine odaklanacağını açıkladı.

Trump Beyaz Saray'da çekilen ve Başkan'ın Twitter hesabından paylaşılan videoda, Çarşamba gecesi taraftarlarının Kongre binasını basması sırasında yaşanan ve beş kişinin hayatını kaybettiği şiddet olaylarını  kınayarak, Kongre'ye girip şiddet olaylarına karışanların Amerika'yı temsil etmediğini ve yasaları ihlal edenlerin bunun bedelini ödeyeceğini söyledi.

Seçim sonuçlarına karşı yürüttüğü itiraz sürecinin sadece "demokrasiyi savunma" hedefi güttüğünü savunan Trump, yoğun ve duygusal bir seçim dönemini geride bıraktıklarını belirterek "Ama artık tansiyonun düşmesi ve sükunete geri dönülmesi gerekiyor… Kongre seçim sonuçlarını tescil etti. 20 Ocak'ta yeni bir yönetim iş başına gelecek. Artık benim odağımda iktidarın yumuşak, düzenli ve pürüzsüz devrini sağlamak olacak" diye konuştu.

Zamanın yaraları sarma ve yeniden barışma zamanı olduğunu söyleyen Trump, "Başkanınız olarak sizlere hizmet etmek hayatımın en büyük onuruydu. Ve müthiş taraftarlarıma: Biliyorum hayal kırıklığı içindesiniz. Ama şunu da bilmenizi istiyorum: İnanılmaz yolculuğumuz daha yeni başlıyor" ifadelerini kullandı.

Trump sadece 24 saat önce yayınlanan video mesajında ise Kongre önündeki taraftarlarına hitaben "Sizi seviyoruz. Siz çok özelsiniz" demiş, şiddet olaylarını net bir şekilde kınamaması nedeniyle yoğun eleştirilere hedef olmuştu. Trump'ı taraftarlarını şiddete kışkırtmakla suçlayan pek çok politikacı, Başkan'ın 20 Ocak'taki resmi devir öncesinde görevden azledilmesi çağrısında bulunuyor.

Video izle 02:41

ABD'de neler oldu?

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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