 Trump 20 Ocak′taki törene katılmıyor | DÜNYA | DW | 08.01.2021

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DÜNYA

Trump 20 Ocak'taki törene katılmıyor

Başkanlık görevini bırakmaya hazırlanan Donald Trump, 20 Ocak'taki devir teslim törenine katılmayacağını açıkladı.

Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 20 Ocak'taki devir teslim törenine katılmayacağını açıkladı. Trump, "Soran herkese; 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağım" ifadelerini kullandı.

20 Ocak'ta Joe Biden'ın başkanlık görevini resmen devralması için yemin töreni düzenlenecek. ABD'de geleneksel olarak yeni başkanın görevi devralması için geniş katılımlı düzenlenen yemin törenleri büyük önem taşıyor. 

Trump'ın azledilmesi talepleri 

Seçim sonuçlarının onaylanacağı Çarşamba günü Trump yanlılarının ABD Kongresi'ni basmasından sorumlu tutulan Trump'ın bir yandan da azledilmesi talep ediliyor. Trump, seçim sonuçlarını kabul etmediği için Demokratların yanı sıra Cumhuriyetçilerin de hedefinde. Trump'ı taraftarlarını şiddete kışkırtmakla suçlayan pek çok politikacı, Başkan'ın 20 Ocak'taki resmi devir öncesinde görevden azledilmesi çağrısında bulunuyor.

Donald Trump görevden azledilebilir mi? 

Demokratlar, Trump'ın görevden alınması için de en hızlı yol olan ABD Anayasası'na ek 25'inci maddenin işletilmesini istiyor. Ancak bunun Başkan Yardımcısı Mike Pence ve kabinenin de destek vermesi, ayrıca Senato ile Temsilciler Meclisi'nde de üçte ikilik çoğunluk sağlanması gerekiyor. 

Amerikan Anayasası'na ek 25'inci maddebaşkanın hastalık gibi görevini yerine getiremediği ya da istifa edemediği durumlarda kısa yoldan görevden alınmasını öngörüyor. Düzenleme uyarınca görevden alınan başkanın yerine de yardımcısı geçiyor.

"Görev devrine odaklanacağım"

Trump azil tartışmalarının ardından yaptığı açıklamada iseilk kez dolaylı olarak seçimi kaybettiği mesajı verdive artık görev tesliminin pürüzsüz bir şekilde gerçekleşmesine odaklanacağını açıkladı. 

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ABD'de neler oldu?

Kongre'ye girip şiddet olaylarına karışanların Amerika'yı temsil etmediğini ve yasaları ihlal edenlerin bunun bedelini ödeyeceğini söyleyen Trump, "Artık tansiyonun düşmesi ve sükunete geri dönülmesi gerekiyor… Kongre seçim sonuçlarını tescil etti. 20 Ocak'ta yeni bir yönetim iş başına gelecek. Artık benim odağımda iktidarın yumuşak, düzenli ve pürüzsüz devrini sağlamak olacak" diye konuşmuştu.

DW/HS,SSB
© Deutsche Welle Türkçe

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