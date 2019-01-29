 Trump Çin′le uzlaşma sağlanacağından umutlu | EKONOMİ | DW | 01.02.2019

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EKONOMİ

Trump Çin'le uzlaşma sağlanacağından umutlu

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Çinli yetkililer ile yaptığı görüşmenin ardından iki ülkenin "tüm zamanların en büyük ticaret anlaşması" üzerinde uzlaşmaya varacağına dair umutlu olduğunu söyledi.

Symbolbild USA-China-Handelskrieg (Colourbox)

ABD ile Çin arasında ticari konularda bir süredir devam eden ve neredeyse "ticaret savaşına" dönüşen görüş ayrılıklarını bertaraf etmek isteyen taraflar müzakere sürecini hızlandırdı.

Beyaz Saray'da Çin Başbakan Yardımcısı Liu He'yi kabul eden ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında "tüm zamanların en büyük ticaret anlaşmasının" sağlanacağı konusunda iyimser olduğunu belirtti. Çinli heyetten yapılan açıklamalarda da Washington'da iki gün süren üst düzey müzakerelerde "önemli ilerlemeler kaydedildiği" ifade edildi.

Trump Çin heyetini Beyaz Saray'da kabul etti

Trump Çin heyetini Beyaz Saray'da kabul etti

Trump Şi ile görüşecek

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın yakında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le de biraraya gelmesi bekleniyor. Görüşmenin ne zaman yapılacağı konusunda net bir bilgi verilmezken, Çinli resmi haber ajansı Şinhua'nın haberine göre, Trump Liu'ya Maliye Bakanı Steven Mnuchin ile Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'in yeni görüşmelerde bulunmak üzere Şubat ayı ortalarında Pekin'e gitmesinin planlandığını söyledi.

Trump ile Çin Devlet Başkanı Cinping, Aralık ayında Arjantin'de G20 kapsamında yaptıkları görüşmede, iki ülke arasında 90 gün boyunca yeni gümrük vergisi getirilmemesi konusunda mutabık kalmıştı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, bu sürenin "son süre" olduğu belirtilmiş ve uzatılmayacağı vurgulanmıştı.

ABD hükümeti, bu süre içerisinde taraflar arasında bir anlaşma sağlanamaması durumunda, yeniden gümrük vergilerinin hayata geçirileceği mesajı vermişti.

Reuters,DW/BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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