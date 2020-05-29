 Trump’ın tweetine Twitter′dan ″şiddeti yüceltme″ uyarısı | DÜNYA | DW | 29.05.2020

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DÜNYA

Trump’ın tweetine Twitter'dan "şiddeti yüceltme" uyarısı

Twitter ABD Başkanı Donald Trump’ın Minneapolis’teki olaylarla ilgili attığı tweete "şiddeti yüceltme" uyarısı koydu.

ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump

Twitter ABD Başkanı Donald Trump'ın Minneapolis'teki olaylarla ilgili attığı tweete "şiddeti yüceltme" uyarısı koydu. Twitter'ın kullanıcılara yönelik uyarı notunda "Bu Tweet, şiddeti yüceltme hakkındaki Twitter Kuralları'nı ihlal etti. Ancak Twitter, Tweetin erişime açık kalmasının kamu yararına olabileceğini belirledi" deniliyor. Kullanıcılar uyarıyı gördükten sonra tekrar bir tıklama yaptıktan sonra Trump'ın tweetini görüntüleyebiliyor.

Trump Minneapolis'teki olaylara ilişkin tweetinde "Bu serseriler George Floyd'un anısına saygısızlık ediyor ve bunun olmasına izin vermeyeceğim. Vali Tim Walz ile konuştum ve ordunun tümüyle onun yanında olduğunu söyledim. Bir zorluk çıkarsa kontrolü üstleneceğiz ama yağma başlarsa (silahla) ateş etme de başlar" ifadelerini kullanmıştı.

Aynı haftada ikinci kez Trump tweetine uyarı işareti

Twitter bu adımla birlikte aynı hafta içinde ikinci kez Trump'ın bir tweetine uyarı işareti koymuş oldu. Sosyal medya devi 80 milyondan fazla takipçisi olan ve aktif bir Twitter kullanıcısı olan Trump'ın seçimlerle ilgili iki tweetine dün gerçeklerle bağdaşmadığı gerekçesiyle uyarı işareti koymuştu. Bu harekete öfkelenen Trump yine Twitter hesabı üzerinden "Twitter özgür ifadeyi tamamen boğuyor ve ben Başkan olarak bunun olmasına izin vermeyeceğim" diye yazmıştı. Trump dün ayrıca Twitter ve Facebook gibi sosyal medya kanallarının daha yoğun hukuki denetime tabi tutulmalarını öngören kararnameyi imzaladı.

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Twitter kuralları ne diyor?

Twitter'ın sayfasında yer alan "genel yönerge ve politikaları" arasında "Şiddeti yüceltme politikası" başlığı da bulunuyor. Sosyal medya devi bu çerçevede kullanıcılara "Bir bireye veya bir grup insana yönelik şiddet içeren tehditlerde bulunamazsınız. Şiddetin yüceltilmesi de yasaktır" diyor.

Açıklamada ayrıca "Şiddet eylemlerini yüceltmek başkalarını benzer şiddet eylemleri sergilemeye teşvik edebilir. Ayrıca insanların korumalı özellikleri (bu özelliklerden bazıları şunlardır: ırk, etnik köken, ulusal köken, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsel kimlik, dini bağlılık, yaş, engellilik durumu ya da ciddi hastalık) nedeniyle hedef alındıkları şiddet olaylarının yüceltilmesi nefret ve hoşgörüsüzlükle desteklenerek daha fazla şiddet uygulanmasına neden olabilir" ifadelerine yer veriliyor.

DW / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

 

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