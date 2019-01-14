 Trump′ın tweeti Lira′ya değer kaybettirdi | EKONOMİ | DW | 14.01.2019

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EKONOMİ

Trump'ın tweeti Lira'ya değer kaybettirdi

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik "Suriyeli Kürtleri vurursanız ekonominiz harap olur" tehdidi Lira'ya değer kaybettirdi. Türk Lirası'nın Trump'ın açıklamasının ardından 1,7 oranında değer kaybettiği bildirildi.

Symbolbild Lira-Erholung stützt türkische Börse (Getty Images/AFP/Y. Akgul)

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi "Suriye'deki Kürtlere saldırdığı takdirde ekonomik bakımdan mahvetmekle" tehdit etmesi Türk yatırımcıyı endişelendiriyor. Ankara ile Washington arasındaki gerilimde geçen yıl Dolar karşısında yüzde 30 oranında gerileyen Türk Lirası hafta başında yüzde 1,7 oranında değer kaybetti. Dolar 5,54 liradan işlem gördü. İstanbul borsa endeksi de seans başında bir puan kaybetti.

Reuters haber ajansına konuşan bir döviz tüccarı geçen haftadan bu yana görülen düşüşün Trump'ın tehdidiyle daha da hızlandığını ve Türkiye ile ABD arasındaki Suriye diyaloğunun piyasalar tarafından dikkatle izlendiğini söyledi. Türkiye'nin sanayi üretiminin aralıksız üçüncü kez düşüş göstermesinin de Türk Lirası'na yatırım yapanları soğuttuğunu belirten döviz tüccarı sanayi üretimindeki gerilemenin durgunluğa işaret ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'nin Suriye'deki Kürtleri vurması durumunda ekoomik açıdan "harap" olacağı şeklinde Twitter'dan yaptığı paylaşıma Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Pazartesi günü yanıt geldi. "Stratejik ortaklar sosyal medya üzerinden konuşmaz" diyen Çavuşoğlu, "hiçbir tehdide pabuç bırakmayacaklarını" söyledi.

DW, Reuters/AG, GA

© Deutsche Welle Türkçe

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