Trump'ın Sağlık Bakanı Covid aşısı karşıtı Kennedy olacak

ABD'de Başkanlığa seçilen Trump, Sağlık Bakanlığına Robert F. Kennedy'i, İçişleri'ne Doug Burgum'u getireceğini açıkladı. Trump, iki özel avukatını da adalet bakanı yardımcısı yapacak.

ABD'de Başkanlık görevine seçilen Donald Trump, kabinesinde görev vereceği isimleri açıklamayı sürdürüyor. Florida'daki Mar-a-Lago malikânesinde Önce Amerika Politikası Enstitüsü'nün (America First Policy Institute) düzenlediği etkinlikte konuşan Trump, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığına (HHS), mRNA aşısı karşıtı Robert Francis Kennedy Junior'ı getireceğini açıkladı.

1963'te suikasta kurban giden 35'inci ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni ve yine politikacı Robert F. Kennedy'nin oğlu olan ve kamuoyunda RFK kısaltmasıyla bilinen Kennedy, uzun yıllardır çevreci kampanyalarıyla ve pandemi döneminde Covid'e karşı yaygın olarak kullanılan mRNA yöntemiyle geliştirilen aşılara karşıtlığıyla biliniyor. Kennedy, Cumhuriyetçiler içindeki başkan adaylığı yarışından Trump lehine çekilmişti.

Senato'da muhalefetle karşılaşabilir

Yetmiş yaşındaki Kennedy, çocukluk aşılarının otizme yol açtığı, Covid-19 aşılarının ölümcül olduğu gibi çıkışlarıyla tartışmalara yol açan bir isim. Komplo teorisyeni olmakla eleştirilen ve anlattığı tuhaf hikâyelerle de bilinen Kennedy, bir keresinde bir parazit solucanın beynine girdiğini, "beyninden bir porsiyon" yedikten sonra öldüğünü anlatmıştı. İki trilyon dolara yaklaşan bütçesiyle Sağlık Bakanlığının başına Kennedy'nin getirilmesinin onay sürecinde Senato'da muhalefetle karşılaşabileceği belirtiliyor.

Trump, Kennedy'i göreve seçmesiyle ilgili yaptığı açıklamada ABD'lilerin uzun yıllardır gıda sanayisi ve ilaç şirketlerinin kamu sağlığıyla ilgili dezenformasyon, yanlış bilgilendirme ve kandırmasına maruz kaldığını söyledi. Sağlık Bakanlığının zararlı kimyasallar, pestisit ve gıda katkı maddelerinden korunması için çalışacağını belirten Trump, Kennedy'nin sağlık kurumlarını yeniden işler hâle getireceğini söyledi. Trump, RFK'dan uzun süredir bahsettiği konu ve fikirlerle gelmesini beklediklerini belirtti ve "inanılmaz şeyler yapacağına inandığını" ifade etti.

Diğer atamalar

Trump, Mar-a-Lago'daki etkinlikte, zengin Kuzey Dakota Valisi Doug Burgum'u da ülke toprakları ve doğal kaynaklarından sorumlu İçişleri Bakanlığı görevine getireceğini ilan etti ve "Enerji maliyetlerini düşüreceğiz" dedi. Milli parklardan da sorumlu olan bakanlığın bu alanlarda petrol arama çalışmalarına hız vermesi olasılığı bulunuyor.

Trump, kendisini porno yıldızı Stormy Daniels davasında temsil eden avukatları Todd Blanche ve Emil Bove'ı da adalet bakanı yardımcılığı görevine getireceğini açıkladı.

Milei, Stallone ve Musk da katıldı

Etkinliğe kendini "anarşist kapitalist" olarak nitelendiren Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin yanı sıra "Rocky" karakteriyle ünlü film yıldızı Sylvester Stallone ve Tesla CEO'su Elon Musk da katıldı. Trump, mâlikanesindeki etkinlikte önceki gün Hükümet Verimliliği Bakanlığının başına getirdiği Musk ile ilgili espri yaparak "Burayı çok seviyor. Kendisini buradan çıkaramıyorum. Burada olmasından ben de hoşlanıyorum. Müthiş bir iş yapıyor, inanılmaz bir beyin" ifadelerini kullandı.

AFP,AP/BK,CÖ

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