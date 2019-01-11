 Trump′ın eski avukatından manipülasyon itirafı | DÜNYA | DW | 18.01.2019

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DÜNYA

Trump'ın eski avukatından manipülasyon itirafı

Trump'ın eski avukatı Michael Cohen anket manipülasyonu girişimlerini doğruladı. Buna göre, Trump'ın ekibi seçim kampanyasından önce başkan adayının anket notlarının 'arttırılmasına' çalıştı.

Trump'ın eski avukatı Michael Cohen

Trump'ın eski avukatı Michael Cohen

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ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, 2016 yılındaki başkanlık seçiminden önce anket sonuçlarının Trump lehine manipüle etmeye çalışıldığını doğruladı. Cohen Trump'ın sosyal medya platformundaki kullanıcı isimleri altında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Wall Street Journal gazetesinin 'kamuoyu araştırması sonuçlarıyla oynandığına' dair haberinin doğru olduğunu ve bunu 'Trump'ın ekibinin isteği üzerine yaptığını' duyurdu.

Cohen 'bunu hak etmeyen birine körü körüne sadakat gösterdiği için pişman olduğunu' mesajına ekledi.

Söz konusu anketler ön seçim kampanyasının başlamasından önce 2014 ve 2015 yıllarında yapılmıştı. CNBC televizyonunun 'en önemli 100 iş insanı' anketinin manipüle edilmesine çalışılmış ancak Trump ilk 100 arasına girememişti. Cumhuriyetçi Parti'nin muhtemel başkan adaylarının sorulduğu 2015 yılındaki ikinci ankette ise Donald Trump 5'inci sırada yer almıştı. Seçim kampanyası sırasındaki anketlerin de manipüle edilmesine çalışıldığına dair iddialara ise Wall Street Journal gazetesinin haberinde yer verilmedi.

Gazetenin haberine göre Cohen iki internet anketinin sonuçlarını Trump lehine değiştirmesi için bir şirkete sipariş verdi ve şirketin kurucusuna 50 bin dolar önerdi. Ancak şirket sahibine sadece 12 bin ile 13 bin dolar arasında bir ücret ödenmiş ve bir de ünlü Brezilyalı bir sporcunun kullandığı boks eldivenleri hediye edildiğine yer verildi.

Cohen'in bunun için 2017 yılı başında Trump'ın ekibinden 50 bin dolar ödeme aldığı ancak paranın plastik poşet içinde teslim edildiği haberini yalanlayarak, ve bütün ödemelerin çekle yapıldığını açıkladığı da hebrde yer verilen ayrıntılar arasında.

DW, dpa/AG, GA

© Deutsche Welle Türkçe

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