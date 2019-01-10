Trump'ın eski avukatı Cohen ABD Kongresi'nde ifade verecek

Geçen ay ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in yargılandığı davada karar çıkmış ve Cohen Trump'ın birlikte olduğu iki kadına başkanlık seçimleri kampanyası sırasında sessiz kalmaları karşılığında para ödemek ve Rusya'daki Trump Tower projesi konusunda Kongre'ye yalan söylemek suçlamalarından 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Temsilciler Meclisi Gözetim Komisyonu Cohen'in 7 Şubat'ta ABD Kongresi'nde ifade vereceğini açıkladı.

Cohen yaptığı açıklamada olayları "tam ve inandırıcı" bir şekilde aktarmak için sabırsızlandığını söyledi.

Başkan Trump eski avukatının Kongre'de ifade vermesi konusunda endişelenmediğini söyledi. Cohen'in Trump adına 2016 seçim kampanyası sırasında sessiz kalmaları karşılığında evlilik dışı ilişki yaşadığı kadınlara ödediği paralar konusunda zor sorularla karşılaşacağı tahmin ediliyor.

Daha fazlasını okumak için: Trump'ın eski avukatına hapis cezası

Cohen'i cezaevine gönderen suçlar

Cohen kampanya finansmanı yasasını ihlal eden ödemelerdeki rolünü geçen Ağustos ayında kabul etmişti. Cohen, ABD'de Kasım 2016'da düzenlenen başkanlık seçimlerinden kısa süre önce, Trump ile geçmişte ilişki yaşadığını öne süren porno film yıldızı Stormy Daniels'e 130 bin dolar ödediğini itiraf etmişti. Cohen aynı dönemde, benzer bir iddiayla ortaya çıkan eski Playboy modeli Karen McDougal'a da 150 bin dolar ödenmesini sağladığını kabul etmişti. Cohen, savcılığa verdiği ifadede, ödemelerin Trump'ın talimatıyla yapıldığını söylemişti.

Trump'ın eski avukatı Cohen, eski FBI Başkanı özel yetkili savcı Robert Mueller tarafından yürütülen Rusya soruşturmasında kilit isimlerden biri konumunda. Mueller, Trump'ın kampanya ekibi ve Rusya arasındaki ilişkileri ve Moskova'nın ABD'de 2016'da yapılan başkanlık seçimlerine müdahalede bulunup bulunmadığını araştırıyor.

Trump'ın eski avukatı Kongre'ye Rusya'da yapılması planlanan Trump Tower ile ilgili görüşmeler konusunda yalan ifade verdiğini ise geçen Kasım ayında kabul etmişti.

Mahkeme geçen ay Cohen'e hapis cezası dışında toplam 1,9 milyon dolar da para cezası vermişti. Yargıç, Cohen'in teslim olma tarihini 6 Mart olarak belirlemişti.

AP,dpa/SSB,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe