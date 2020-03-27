 Trump′ın endişelendirici koronavirüs beklentisi | DÜNYA | DW | 30.03.2020

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DÜNYA

Trump'ın endişelendirici koronavirüs beklentisi

ABD Başkanı Donald Trump, iki hafta içinde koronavirüsten ölenlerin sayısının en yüksek seviyeye ulaşmasını beklediklerini açıkladı.

Donald Trump

Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsün (SARS-CoV-2) yayılmasını yavaşlatmak amacıyla devreye sokulan ve ilk etapta 15 gün yürürlükte kalması öngörülen düzenlemelerin süresini 30 Nisan'a kadar uzatacağını açıkladı. Trump, salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirleri önümüzdeki Paskalya döneminde hafifletmek istediğini açıklamış, söz konusu açıklama tepkilere neden olmuştu.  

ABD Başkanı Trump ayrıca önümüzdeki iki hafta içinde koranavirüs nedeniyle gerçekleşen ölümlerin en yüksek seviyeye ulaşmasını beklediklerini söyledi. Trump "ölü sayısı 100 bin civarında tutulabilirse bunun ülke için iyi bir senaryo olacağına" işaret etti ve bunun "Korkunç bir rakam" olduğunu vurguladı. 

ABD Başkanı "1 Haziran'a kadar iyileşme yoluna girmemizi bekleyebiliriz" diye konuştu.  

Beyaz Saray Koronavirüs Çalışma Grubundan Dr. Deborah Birx alınan önlemler sonucunda ABD'de 80 bin ila 160 bin kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesini beklediklerini kaydetti. Birx bu rakamın 200 bine kadar çıkabileceğini belirtti. Birx söz konusu tahminlerin şimdiye kadar alınan önlemlerin aynı şekilde devam etmesi üzerinden yapıldığına da dikkat çekti. 

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre bugün itibarı ile ABD'deki vaka sayısı 143 bini aşmış durumda. 

dpa,AP / SÖ,BW,ET 

©Deutsche Welle Türkçe 

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