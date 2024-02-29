Trump'ın dokunulmazlığı konusunda son söz Yüksek Mahkeme'de

ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump'ın eski başkan olduğu gerekçesiyle dokunulmazlığı bulunduğu ve yargılanmaktan muaf olduğu iddiasını dinlemeyi kabul etti.

ABD Yüksek Mahkemesi Donald Trump'ın eski başkan olduğu gerekçesiyle yargılanmaktan muaf olduğu yönündeki iddiasını dinlemeyi kabul etti. Ülkenin en yüksek yargı mercii olan mahkeme, davanın görülmesini 22 Nisan ile başlayan haftaya planladı ve Trump'ın 2020 federal seçimlerine müdahalesi davasının beklemede kalmaya devam etmesine hükmetti.

Muhafazakar görüşlü yargıçların çoğunlukta olduğu Yüksek Mahkeme'de Trump'ın başkanlığı döneminde aday gösterdiği ve Senato'nun onayıyla atanan üç yargıç da yer alıyor.

Eski başkanların dokunulmazlığı konusuna açıklık getirilecek

Yüksek Mahkeme davayı görmeyi kabul ederken Trump'ın dokunulmazlığa sahip olduğu iddiasını reddeden alt mahkeme kararının "esasına ilişkin bir görüş" belirtmeyeceğini açıkladı. Mahkeme davada eski bir başkanın "görev sırasındayken resmi eylemler içerdiği ileri sürülen davranışlar için cezai kovuşturmadan muaf olup olmadığı" sorusunun ele alınacağını duyurdu.

Mahkemenin kararını Haziran ayında açıklaması bekleniyor.

Yüksek Mahkeme'nin eski başkanların dokunulmazlığı hakkında vereceği karar tarihi nitelikte olacak zira Amerikan yargısında Trump'tan önce hiçbir eski başkan hakkında dava açılmadı.

ABD Yüksek Mahkemesi önünde Trump karşıtı gösteri (8 Şubat 2024) Fotoğraf: Manuel Balce Ceneta/AP Photo/picture alliance

Temyiz mahkemesi dokunulmazlık iddiasını reddetmişti

ABD'de üç yargıçlı bir temyiz mahkemesi heyeti bu ayın başlarında eski bir başkanın Beyaz Saray'da iken gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle yargılanmaktan muaf tutulamayacağına hükmetmişti. Yargıçlar oybirliğiyle aldıkları kararda Trump'ın cezai sorumluluktan muaf olduğu iddiasının "emsal, tarih ya da Anayasa metni ve yapısı tarafından desteklenmediğini" belirtmişti.

Kararda "Başkanlık makamının, o makamı işgal edenleri, akabinde her zaman için hukukun üstünde tuttuğunu kabul edemeyiz" denilmişti.

Trump'ın, Demokrat Joe Biden'ın kazandığı 2020 seçimlerinin sonuçlarını değiştirmek için komplo kurduğu gerekçesiyle 4 Mart'ta Washington'da yargılanması planlanmıştı. Ancak dava Trump'ın başkanlık dokunulmazlığı olduğu iddiası mahkemelerde sürüncemede kaldığı için dondurulmuştu.

Trump memnun

2024 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olmak için yapılan ön seçim yarışını kazanacak gibi görünen Trump, Yüksek Mahkeme'nin davaya bakma kararını memnuniyetle karşıladı.

Truth Social platformunda bir paylaşım yapan 77 yaşındaki Trump "Başkanlık Dokunulmazlığı olmadan, bir Başkan düzgün bir şekilde çalışamaz veya Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarına en uygun olan kararları veremez" dedi. Trump "Başkan, cezalandırılma korkusu tarafından yönlendirilmemelidir!" ifadelerini kullandı.

AFP / EC, JD

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