Trump'ın Birliğin Durumu konuşmasında Pelosi krizi

ABD Başkanı Donald Trump‘ın "Birliğin Durumu" konuşması sonrası Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin konuşma metninin kopyasını yırtması gündeme damga vurdu.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Pelosi’nin sadece konuşmanın olduğu kağıdı yırtmakla kalmadığı, konuşmada adı geçen Amerikalıları da "parçaladığı" belirtildi. Açıklamada Pelosi kağıdı yırtmakla "Tuskegee pilotlarının hayattaki son üyesini, 21 haftalık doğan bir bebeği, Rocky Jones ve Kayla Mueller’in yas tutan ailelerini, ailesi ile yeniden bir araya gelen bir askeri de parçaladı. Bu onun bıraktığı miras“ ifadeleri kullanıldı.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da Twitter hesabından paylaştığı değerlendirmesinde Başkan Trump’ın başarılarının kağıt gibi yırtılıp atılamayacağını söyledi.

Başkan Trump’ın "yalanlar manifestosu“ olarak nitelendirdiği konuşması sonrasında bir açıklama yapan Pelosi, Başkan’dan herkesin doğruyu söylemesini ve bulunduğu makama ve halkına layık politikalar beklediğini dile getirdi.

Trump, konuşması öncesi azil sürecini başlatan Demokrat üyelerden biri olan Pelosi'nin uzattığı eli görmezden gelmişti. Trump'ın konuşması sırasında arkasında Başkan Yardımcısı Mike Pence ile birlikte yer alan Nancy Pelosi‘nin konuşma biter bitmez Trump'ın konuşma metninin kopyasını yırtması kameralara yansımıştı.

Video izle 00:27 Pelosi

Trump konuşmasına başlamadan önce Cumhuriyetçi Kongre üyeleri 2020 başkanlık seçimine atıfla “dört yıl daha” sloganları atmıştı. Konuşmasında hakkında Senato'da devam eden azil davasına değinmeyen Trump, 2020 başkanlık seçimleri öncesi ekonomiyi öne çıkardı.

Ekonomi öne çıktı

Trump konuşmasına “Üç yıl gibi kısa bir zamanda Amerika’nın düşüşü zihniyetini paramparça ettik” diyerek başladı. Başkanlık görevine geldiğinden bu yana 7 milyon istihdam yarattığını söyleyen Trump, işsizlik oranının yarım yüzyıldan daha uzun süredir en düşük seviyesine ulaştığını belirtti.

Yaklaşık 80 dakika süren konuşmasında ekonomiyi güçlendirdikleri savına büyük yer ayıran Trump, yaptığı ticaret anlaşmaları, istihdam, göç politikası, sağlık sistemi gibi iç politik başlıklara da geniş yer ayırdı. Trump, İran’la gerilim, Afganistan ve IŞİD’le mücadele gibi dış politika başlıklara da yer verdi.

ABD'ye yasa dışı yollarla gelen kişilerin ülkeye girmesine izin verilmeyeceğini de vurgulayan Trump yasa dışı göçle ilgili görüşlerini aktarırken Pelosi'nin başını salladığı görüldü. Konuşma sık sık Cumhuriyetçilerin alkışları ile bölündü, bazı Demokratlar da konuşma sırasında salonu terk etti.

Süleymani ve El Bağdadi’ye değindi

ABD Başkanı, 3 Ocak’ta Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir operasyonla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile ilgili bir kez daha “dünyanın bir numaralı teröristi” ifadesini kullandı.

Trump, "Teröristlere mesajımız net, Amerikan adaletinden asla kaçamayacaksınız. Vatandaşlarımıza saldırırsanız, bunun bedelini canınızla ödersiniz" şeklinde konuştu.

Trump konuşmasında geçen yıl ABD özel kuvvetlerinin operasyonunda öldürülen IŞİD Lideri Ebu Bekir El Bağdadi’ye de değindi ve IŞİD'i yüzde 100 oranında yok ettiklerini savundu. Trump "Amerikalıların hayatlarını savunurken, Ortadoğu'daki Amerikan savaşlarını bitirmeye çalışıyoruz" diye sözlerini sürdürdü.

Konuşmasında Afganistan’a da değinen ABD Başkanı Afganistan'daki barış görüşmelerinin devam ettiğini belirterek "Afganistan'da birçoğu suçsuz yüz binlerce kişiyi öldürmek istemiyorum. Diğer milletlere polislik etmek bizim görevimiz değil. Amerika'nın en uzun savaşını bitirmeye ve askerlerimizi evlerine getirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Guaido'yu ağırladı

Konuşmasında dinleyiciler arasında Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun da olduğunu belirten Trump, "Guaido tüm Venezuelalıların umutlarını, hayallerini ve arzusunu yanında taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

AFP, Reuters, AP, DW / SSB, HS

© Deutsche Welle Türkçe