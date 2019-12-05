 Trump′ın azil oylaması bugün yapılıyor | DÜNYA | DW | 18.12.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Trump'ın azil oylaması bugün yapılıyor

Ukrayna Krizi nedeniyle muhalefet tarafından "görevini kötüye kullanmakla" suçlanan ABD Başkanı Trump hakkındaki azil oylaması Temsilciler Meclisi'nde bugün yapılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) muhalefetteki Demokratlar'ın Temsilciler Meclisi'ndeki sözcüsü Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump ile ilgili azil oylamasının, daha önce beklendiği gibi Çarşamba günü Temsilciler Meclisi'nde yapılacağını duyurdu. Meclis'in, Amerikan Anayasası tarafından kendine verilen en önemli görevlerden birini yerine getireceğini ifade eden Pelosi, tüm parlamenterlere ettikleri yemine sadık kalma ve ülkenin anayasasını koruma çağrısı yaparak, "Amerika'da kimse yasaların üstünde değildir" ifadesini kullandı.

Nancy Pelosi

Nancy Pelosi

"Ukrayna Krizi" nedeniyle muhalefetin görevden azlini talep ettiği ABD Başkanı Trump ise Demokratlar ve Nancy Pelosi hakkında sert sözler sarfetti. Muhalefetteki Demokratların "Amerikan demokrasisine açık bir savaş ilanında" bulunduğunu öne süren Trump, başlatılan azil sürecinin şahsına karşı yapılan "darbe girişimi" olduğunu savundu. Nancy Pelosi'ye altı sayfalık açık bir mektup kaleme alan Donald Trump, Demokratların kendilerine verilen yetkiyi, anayasaya aykırı bir biçimde kötüye kullandığını ifade ederek, "Geçersiz bir azil sürecini devam ettirerek, anayasaya ettiğiniz yemini bozuyorsunuz. Tarih sizi çok sert bir biçimde yargılayacak" diye yazdı.

Pelosi ise mektupla ilgili olarak Trump'ı kast ederek, "gerçekten hasta" ifadesini kullandı.

Trump, görevden azli istenen üçüncü ABD başkanı    

Trump, ABD tarihinde, hakkında azil talebi ile oylama yapılan üçüncü başkan. Daha önce 1868 yılında dönemin ABD Başkanı Andrew Johnson ve 1999’da Bill Clinton böyle bir azil süreci yaşamış, ancak her iki isim de, görevden uzaklaştırma için Senato’da gerekli olan üçte ikilik çoğunluk sağlanamadığı için başkanlık koltuğunda oturmaya devam etmişti.

Uzmanlara göre, Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde sonuç Trump’ın aleyhine çıksa bile, tasarı Cumhuriyetçilerin çoğunluğu elinde bulundurduğu Senato’dan geçmeyecek.

Demokratlar, Başkan Donald Trump’ın Ukrayna’ya baskı yaparak, eski ABD Başkan Yardımcısı ve 2020 Başkanlık Seçimleri’nde olası Demokrat adaylardan Joe Biden’a yolsuzluk soruşturması başlatılmasına yönelik çabalarını, "görevi kötüye kullanmak" olarak nitelendiriyor.

New York - Trump'ın azlini isteyen göstericiler

New York - Trump'ın azlini isteyen göstericiler

Ayrıca Demokratlar’a göre Başkan Trump, söz konusu Ukrayna Krizi’nin Temsilciler Meclisi’nde araştırılmasını da yasalara aykırı bir şekilde engelleme girişiminde bulundu. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde, yerel saatle öğleden sonra yapılacak oylama öncesinde taraflar konuyla ilgili şahitleri dinleyecek. Bu arada Boston, New York, New Orleans ve Los Angeles gibi ülkenin pek çok büyük şehrinde Başkan Trump’ın azil sürecine destek veren gösteriler düzenlendi. 

AFP / ET,TY

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Temsilciler Meclisi'nden Trump'a görevi suistimal suçlaması

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkan Donald Trump'a resmi olarak görevi suistimal ve Kongre'yi engelleme suçlaması yöneltti. (10.12.2019)  

Pelosi Trump'ın resmen azlini talep etti

ABD Temsilcileri Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Meclis Adalet Komisyonu’ndan ABD Başkanı Donald Trump’ın görevinden azledilmesi için mecliste oylamaya sunulacak maddeleri hazırlamasını talep etti. (05.12.2019)  

İstihbarat Komitesi raporu: Trump hakkında “çok güçlü” kanıtlar var

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Trump hakkındaki azil soruşturması raporunu açıkladı. Rapora göre, Trump’a yönelik suçlamalar “çok güçlü” kanıtlarla destekleniyor. (03.12.2019)  

Azil soruşturmasının ilk kaybedeni Ukrayna

Trump hakkındaki azil soruşturmasının odağındaki Ukrayna, sürecin “ilk kaybedeni olma” endişesini yaşıyor. (22.11.2019)  

Benzer içerik

USA Nancy Pelosi zu Impeachmentverfahren

Pelosi Trump'ın resmen azlini talep etti 05.12.2019

ABD Temsilcileri Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Meclis Adalet Komisyonu’ndan ABD Başkanı Donald Trump’ın görevinden azledilmesi için mecliste oylamaya sunulacak maddeleri hazırlamasını talep etti.

US-Präsident Trump

Trump, Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'na katılmayacak 02.12.2019

Beyaz Saray, azil soruşturması çerçevesinde 4 Aralık Çarşamba günü düzenlenmesi beklenen Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'nun ilk oturumuna ABD Başkanı Trump'ın katılmayacağını bildirdi.

USA | Das Kapitol in Washington

ABD'den Çin'e "Uygur hamlesi" 04.12.2019

ABD Temsilciler Meclisi Uygur azınlığa karşı ağır insan hakları ihlalleri ile suçlanan Çin aleyhine hazırlanan tasarıyı onayladı. Tasarıda bazı Çinli hükümet temsilcilerine yaptırım uygulanması gibi maddeler yer alıyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemleri.

Türkiye’ye yaptırım öngören tasarı Senato’dan da geçti

Türkiye’ye S-400 yaptırımları uygulanmasını ve F-35 satışının yasaklanmasını da içeren yasa tasarısı Temsilciler Meclisi’nin ardından Senato’dan da geçti. Başkan Trump’ın yasayı kısa süre içinde imzalaması bekleniyor.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

The science of horror  