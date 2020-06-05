 Trump’ın asker çekme kararına eleştiri | ALMANYA | DW | 06.06.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Trump’ın asker çekme kararına eleştiri

Hristiyan Birlik partileri Meclis Grubu dış politika sözcüsü Johann Wadephul, Trump’ın Almanya’da konuşlu askerlerin bir bölümünü geri çekme planlarını eleştirdi.

default

Almanya'da federal koalisyon hükümetinin büyük ortağı olan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili birçok politikacıdan Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Almanya'da konuşlu 34 bin 500 askerinden 9 bin 500'ünü geri çekme planına eleştiri geldi.

Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) Meclis Grubu Dış Politika Sözcüsü Johann Wadephul cumartesi günü yaptığı açıklamada "Söz konusu planlar, Trump hükümetinin yönetimle ilgili temel bir görev olan müttefiklerin karar alma sürecine entegre edilmesini ihmal ettiğini bir kez daha göstermektedir" diye konuştu.

Johann Wadephul, "Pentagon şimdiye kadar bu konuda açıklama yapmadı. Basında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray’ı işaret etti. Bu da profesyonel değil tamamen siyasi motifli bir kararın söz konusu olduğunu gösteriyor" dedi. Wadephul, "Bildiğim kadarıyla Alman hükümeti bu adımdan şimdiye kadar resmi olarak bilgilendirilmedi. Bu da yine alışılmadık bir durum" diye konuştu.

Johann Wadephul

Johann Wadephul

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

"Yeni bir uyanma çağrısı"

Tüm NATO partnerlerinin ittifakın birliğinden, sadece Rusya ve Çin’in anlaşmazlıktan fayda sağladığını vurgulayan Wadephul, "buna Washington’da daha fazla dikkat edilmesi" gerektiğini ifade etti.

Johann Wadephul, CDU savunma politikaları uzmanı Henning Otte’nin daha önce yaptığı Avrupalılara güvenlik politikaları konusunu kendi başına düzene koymak için "yeni bir uyanma çağrısı" uyarısını da tekrarladı.

Amerikan askerleri nereye gidecek?

ABD Başkanı Donald Trump, Eylül ayına kadar Almanya'da konuşlu 34 bin 500 Amerikan askerinden 9 bin 500'ünün geri çekilmesi talimatını vermişti. Bir hükümet yetkilisi askerlerin bir bölümünün Polonya ve diğer müttefik ülkelere gönderileceğini, diğerlerinin ise ABD’ye geri döneceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump savunma harcamalarını artırması için Almanya'ya uzun süredir baskı yapıyordu. ABD'nin eski Berlin Büyükelçisi Richard Grenel, geçen ağustos ayında Alman hükümetinin savunma bütçesini artırmaması durumunda ABD askerlerinin bir bölümünün geri çekileceği tehdidinde bulunmuştu.

Reuters/ BW,ET

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Steinmeier'den ABD, Rusya ve Çin'e sert eleştiri

Münih Güvenlik Konferansı'nın açılışında konuşan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier dünya siyasetindeki "yıkıcı dinamikler" konusunda uyarıda bulundu. Steinmeier, ABD, Rusya ve Çin'i de eleştirdi. (14.02.2020)  

Macron’dan Avrupa’ya ortak güvenlik çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa ülkelerine seslenerek, savunma ve nükleer silah programı konusunda ortak strateji izleme çağrısı yaptı. (07.02.2020)  

ABD Hürmüz planında NATO'dan destek bulamadı

Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemilerin güvenliği için bölgede savaş gemilerinin sayısını artırmak isteyen ABD’nin başta Türkiye, Almanya ve Fransa olmak üzere bazı NATO müttefiklerinden destek bulamadığı bildirildi. (18.07.2019)  

Benzer içerik

US-Truppen in Deutschland

ABD Almanya'dan asker çekiyor 05.06.2020

ABD Başkanı Trump'ın Almanya'da konuşlu 34 bin 500 Amerikan askerinden 9 bin 500'ünün geri çekilmesi talimatını verdiği bildirildi. Trump, savunma bütçesini artırması için uzun süredir Almanya'ya baskı uyguluyordu.

USA Washington | US-Verteidigungsminister | Mark Esper

ABD Savunma Bakanı Esper'den geri adım 04.06.2020

ABD Savunma Bakanı Esper, Trump ile yaşadığı gerilimde geri adım attı. Esper, Pentagon'un Washington'daki emniyet güçlerine destek için gönderdiği askerleri geri çekme kararından vazgeçti.

USA Nationalgarde in Minneapolis

Savunma Bakanı, Trump’ın askeri güç fikrine karşı 03.06.2020

ABD Savunma Bakanı Esper, protestolara karşı Başkan Trump’ın daha önce dile getirdiği orduyu görevlendirme fikrinin aksine, şu an için bunu gerektirecek bir durum olmadığını belirtti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Bavyera eyaletindeki Illesheim'da görevli Amerikan askerleri

ABD Almanya'dan asker çekiyor

ABD Başkanı Trump'ın Almanya'da konuşlu 34 bin 500 Amerikan askerinden 9 bin 500'ünün geri çekilmesi talimatını verdiği bildirildi. Trump, savunma bütçesini artırması için uzun süredir Almanya'ya baskı uyguluyordu.  

FOTO-GALERİ

Türkei Tabakkonsum Samsun Fabrik (Public Domain)

Tütüne Hayır Günü: Türk tütününün tarihi

Bugün 31 Mayıs Dünya Sigarayı Bırakma, bir diğer adıyla Dünya Tütüne Hayır Günü. DSÖ’ye göre, tütün kullanıcılarının en az yarısı bu bağımlılık yüzünden ölüyor. Peki Türk tütünü dünyada nasıl yaygınlaştı?  