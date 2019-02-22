Trump'ın "acil durum" ilanına Temsilciler Meclisi'nden engel

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına ördürmek istediği güvenlik duvarı için hükümet bütçesinden daha fazla faydalanabilmek amacıyla ilan ettiği "ulusal acil durum" konusunda Temsilciler Meclisi'nde bir oylama yapıldı.

ABD Kongresi'nin alt kanadı, Trump'ın 15 Şubat'ta ilan ettiği acil durumun iptalini öngören tasarıyı 182'ye karşı 245 oyla onayladı. Demokratların çoğunluğu elinde tuttuğu Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada 13 Cumhuriyetçi üye de tasarı lehinde oy verdi.

Tasarının gelecek ayın ortalarında Senato'da oylanması bekleniyor. Yüz sandalyeli ABD Senatosu'nda Cumhuriyetçilerin Demokratlara karşı 53'e 47'lik üstünlüğü var.

Tasarının Kongre'nin üst kanadından da geçebilmesi için Demokrat senatörlere ek olarak en az dört Cumhuriyetçi üyenin de desteğini kazanması gerekiyor. Şu ana kadar en az iki Cumhuriyetçi senatör tasarı lehinde oy kullanacaklarını açıkladı.

Trump'ın veto tehdidi

ABD Başkanı Trump, tasarının Kongre'den geçmesi hâlinde ilk kez veto yetkisini kullanacağını duyurmuştu. Böyle bir durumda, Kongre'nin her iki kanadının da Trump'ın vetosunu hükümsüz kılmak için gerekli olan üçte iki çoğunluğa erişmesi pek mümkün görünmüyor.

ABD Kongresi 14 Şubat'ta, ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanyasındaki en büyük vaatlerinden biri olan Meksika duvarı için talep ettiği 5,7 milyar doların dörtte birine tekabül eden bir bütçeye onay vermişti. Bunun üzerine Trump da başta ABD Savunma Bakanlığı olmak üzere diğer kaynaklardan bütçe kullanabilmesini sağlamak için "ulusal acil durum" ilan etmişti. Demokratlar, Trump'ın bu hamleyle, hükümet harcamaları konusunda karar organı olan Kongre'nin yetkisini gasp ederek anayasayı ihlal ettiğini savunuyor.

Kongre'nin onay verdiği yaklaşık 1,4 milyar dolarlık harcama izni, Meksika sınırında uzunluğu 90 kilometreyi bulan bir duvar örülmesine imkân tanıyor. Trump ise 320 kilometrenin üzerinde bir duvar ördürmek için bütçe talep ediyordu. ABD'de Meksika duvarına ilişkin bütçe krizi nedeniyle hükümet, 25 Ocak'a kadar 35 gün kapalı kalmıştı.

DW,AFP,dpa,AP/CÖ,AÜ

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