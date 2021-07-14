TRT'de yönetim yapısı değişti

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TRT'de Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük fonksiyonları ayrılırken yeni atamalar yapılan yönetim kurulunda üye sayısı 7'den 9'a çıkarıldı.
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na (TRT) yönelik atamalar ve yönetim yapısına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Görev süresi sona eren TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in yerine Genel Müdürlüğe Mehmet Zahid Sobacı, Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Ahmet Albayrak atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile TRT yönetim yapısında da değişikliğe gidildi ve görevlere yeni atamalar yapıldı. Önceki yönetmelikte "Genel Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır" ibaresiyle aynı isim tarafından yürütüleceği belirtilen TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü fonksiyonları ayrıldı. Böylece Yönetim Kurulu Başkanlığı "karar organı", Genel Müdürlük ise "icra organı" olarak faaliyet yürütecek.
Bu kapsamda, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in görev süresi dolarken, Mehmet Zahid Sobacı TRT Genel Müdürü, Ahmet Albayrak da TRT Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.
TRT Yönetim Kurulu üye sayısı da 7'den 9'a çıkarıldı. TRT'nin yeni yönetim kurulunda Albayrak ve Sobacı dışında Atakan Yılmaz, Hilal Kaplan Öğüt, Meryem İlayda Atlas Çetin, Mücahid Eker, Oğuz Göksu, Oğuzhan Bilgin ve Veysel Kurt yer aldı.
DHA / BK,ET
© Deutsche Welle Türkçe
RTÜK üyesi İsmet Demirdöğen'in raporunda, TRT’nin yayınlarında iktidara muhalefetten daha fazla yer ayrıldığı belirtiliyor. Muhalefetin "TRT, iktidarın sesi" eleştirilerine, AKP "Muhalefetin medya sorunu yok" diyor.
"Halkın TRT’ye nasıl bir servet aktardığı gün gibi ortada, ama TRT’nin halkın parasını nasıl harcadığı 'sır' kalsın isteniyor." Banu Güven "TRT'nin şeffaflık meselesini" DW Türkçe için yazdı.
TRT personeli, emekliliği teşvik eden ve “istihdam fazlası personel” olarak tanımlanacakların başka kamu kurumlarına gönderilmesini öngören yeni KHK nedeniyle tasfiye tedirginliği yaşıyor.
RTÜK üyesi İlhan Taşçı, TRT’nin Erdoğan'a 181 saat, İnce'ye 15 saat, Akşener'e 3 saat ve HDP'ye 32 dakika yer verdiğini açıkladı. TRT'nin Kürtçe kanalında tek yer verilmeyen parti ve isim ise HDP ve Demirtaş oldu.
24 Haziran seçimlerine haftalar kala Erdoğan dışındaki cumhurbaşkanı adaylarının başta TRT olmak üzere ana akım medyada kendine yer bulamaması, muhalif kesimlerde giderek artan bir rahatsızlığa neden oluyor.