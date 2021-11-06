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Tren

Tren, ulaşım aracı. Raylar üzerinde bir ya da birkaç lokomotif tarafından çekilen veya itilen ve vagonlardan oluşur.

DW Türkçe'nin tren ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Ein ICE steht am Bahnhof. In dem ICE zwischen Regensburg und Nürnberg hat es am Samstag eine Messerattacke gegeben. Mehrere Menschen wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Bavyera'da trende bıçaklı saldırı 06.11.2021

Almanya'nın Bavyera eyaletinde bir trende düzenlenen bıçaklı saldırı sonucu en az üç kişi yaralandı. Saldırgan polis tarafından yakalandı. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.
Turkey marks sixth anniversary of deadly attack on Ankara train station Source: DHA

"10 Ekim sabahları acımızı yaşayamaz hale geldik" 11.10.2021

Ankara'da polisin, 10 Ekim Gar katliamında hayatını kaybedenleri anmak isteyenlere müdahale etmesi tepki çekti. 10 Ekim-Der Başkanı Coşgun, acılarını yaşayamaz hale geldiklerini söylüyor.
Turkey marks sixth anniversary of deadly attack on Ankara train station Source: DHA

Ankara: Gar katliamı anmasında polis müdahalesi 10.10.2021

Ankara'da polis, 10 Ekim 2015'teki gar katliamında hayatını kaybedenler için Ankara Garı'nda düzenlenen anma etkinliğine katılmak isteyenlere müdahalede bulundu. En az 22 kişi gözaltına alındı.
Zugunglück in Tekirdag, Türkei TEKIRDAG'IN ERGENE ILCESINDE HEMZEMIN GECITTE YUK TRENININ CARPTIGI MINIBUSTE 4 KISI OLDU, 8 KISI DE YARALANDI.(FOTO: DHA, TEKIRDAG)

Tekirdağ Valisi: Kaza sürücü hatasından kaynaklanıyor 04.09.2021

Tekirdağ’da bu sabah trenin bir servis minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin açıklama yapan Vali Yıldırım, "Kaza sürücü hatasından kaynaklanıyor" dedi.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier äußert sich im Schloss Bellevue bei einer Veranstaltung zur Erinnerung an die Ermordung von Matthias Erzberger vor 100 Jahren zur Situation in Afghanistan.

Almanya Cumhurbaşkanı yurtdışı ziyaretine trenle çıkıyor 23.08.2021

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, resmi ziyaret gerçekleştireceği Çekya’nın başkenti Prag’a trenle seyahat edecek.

Treniyle ninelere ekmek taşıyan makinist 22.07.2021

Tahta vagonlu eski bir dizel lokomotif ve çetin kış şartlarında haftada iki defa katedilen 31 kilometrelik tren yolu... Makinist Petroviç, Rusya'nın kuzeybatısındaki Soyga Köyü'nde yaşayan yaşlı teyzeleri, eski bir trenle dünyaya bağlıyor.

A derailed train is seen near Corlu in Tekirdag province, Turkey, July 8, 2018. Dogan News Agency via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. TURKEY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN TURKEY.

Bir gün değil, her gün Çorlu! 10.07.2021

Çorlu Tren Kazası’nın üzerinden 8 Temmuz’da 3 yıl geçti. Aileler adalet ararken, haklarında soruşturmalar ve davalar açıldı. Her güne bir anma düşen Türkiye’de Çorlu’nun adalet arayışını Banu Güven DW Türkçe’de yazdı.
Interviewparnerin Mısra Sel. Ihr Sohn starb letztes Jahr bei einem Zugunglück in der Türkei. DW

Mısra Öz'e sosyal medya üzerinden destek 18.04.2021

Çorlu’daki tren kazasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden ve koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda olan Mısra Öz’e sosyal medya üzerinden destek geldi.

A cordon is seen in front of the train that derailed in a tunnel north of Hualien, Taiwan April 2, 2021. REUTERS/Ann Wang

Tayvan’da tren raydan çıktı: En az 48 ölü 02.04.2021

Tayvan’ın doğusunda meydana gelen tren kazasında en az 48 kişi hayatını kaybetti. Trenin bir kamyona çarparak raydan çıktığı belirtiliyor.

People inspect the damage after two trains have collided near the city of Sohag, Egypt, March 26, 2021. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES

Mısır’da iki tren çarpıştı: 32 ölü 26.03.2021

Mısır Devlet Başkanı el Sisi, Sohag vilayetinde 32 kişinin ölümüne yol açan kazanın sorumlularının ağır bir şekilde cezalandırılacağını açıkladı.

DW Haber - 09.02.2021 09.02.2021

DW Haber'de bugün: TL'deki toparlanma kalıcı mı?, Boğaziçi protestolarında ev hapsi verilenlerle konuştuk, Ayşen Şahin: Bu bir korku imparatorluğu yaratma çabası, Mısra Öz'e 8 bin 840 lira para cezası.

TEKIRDAG, TURKEY - JULY 8: A drone photo shows the scene after several bogies of a passenger train derailed at the Sarilar village of TekirdagÄôs Corlu district on July 8, 2018. The train was traveling from Uzunkopru, Edirne province to Istanbul. Hakan Mehmet Sahin / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Mısra Öz'e 8 bin 840 lira para cezası 09.02.2021

Çorlu tren kazasında oğlunu ve eski eşini kaybeden Mısra Öz, "kamu görevlilerine hakaret ettiği" gerekçesiyle 8 bin 840 lira para cezasına çarptırıldı.

Indian Passengers returning from Pakistan on the Samjhauta Express, also called the Friendship Express that runs between New Delhi and Attari in India and Lahore in Pakistan, waves as they arrive at the Attari railway station, some 35 kms from Amritsar on March 4, 2019. (Photo by NARINDER NANU / AFP) (Photo credit should read NARINDER NANU/AFP/Getty Images)

Gözler, Türkiye, İran ve Pakistan’ın ITI hamlesine çevrildi 18.01.2021

Türkiye, İran ve Pakistan demiryolu hattını canlandırmayı hedefliyor. Peki, üç ülke mali yükün altından kalkabilir mi? Güzergahın güvenliği sağlanabilir mi? Çin’in rolü ne? Bu sorulara yanıt aradık.
Titel: Zugunfall in Ankara Schlagworte: Zugunfall, Türkei, Ankara Wer hat das Bild gemacht/Fotograf?: DHA (türkische Nachrichtenagentur) Die Fotos sind von DHA, wir haben einen Abonnement, daher die Rechte sind frei für DW Türkisch. Wo wurde das Bild aufgenommen? Ankara Bildbeschreibung: In Ankara sind zwei Lastzüge aufeinander geprallt. Mindestens zwei Menschen sind ums Leben gekommen.

Ankara’da iki tren çarpıştı 10.10.2020

Ankara’da iki tren kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

Bağdat’ı İstanbul’a bağlayan Musul tren istasyonu harap halde 03.08.2020

Yaklaşık bir asır önce Iraklılar ve Batılılar Berlin, İstanbul veya Venedik'e gitmek üzere ellerinde biletlerle Musul tren istasyonunda beklerdi. Bağdat’ı Türkiye ve Avrupa’ya bağlayan tren istasyonu bugün paslanmış raylar ve devrilmiş vagonlarla kendi haline bırakılmış durumda. Kent sakinleri eski günleri ve tren istasyonunu geri istiyor.

DW Haber - 08.07.2020 08.07.2020

DW Haber'de bugün: Başkanlık sisteminde en ağır tahribat ekonomide. "Çoklu baro" teklif görüşmeleri Meclis'te. Ölüm orucundaki avukatlar için Yargıtay'a çağrı. Çorlu tren faciasının 2. yıldönümünde adalet arayışı sürüyor. "Bitti" denilen IŞİD yeniden yükselişte mi?

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