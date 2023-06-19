Trans Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi

İstanbul'da altı yıl aradan sonra düzenlenen Trans Onur Yürüyüşü'ne polis müdahale etti, sekiz kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da altı yıl aranın ardından düzenlenen Trans Onur Yürüyüşü, Valilik yasağı gerekçesiyle polis tarafından engellendi. Dokuzuncu Trans Onur Yürüyüşü öncesi Pazar günü erken saatlerden itibaren Taksim ve civarında polis ekipleri geniş çaplı önlem aldı.

Engellemeler sonucu Harbiye’de bir araya gelen göstericiler basın açıklaması yaptı. Dağılan grubu takip eden polis Dolapdere'de alanı terk etmeye başlayan bir grubu ters kelepçeyle gözaltına aldı. Kalabalığı dağıtmaya çalışan polis ekipleri, yürüyüşe katılan ve birisi 18 yaş altında olan sekiz kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan basın mensuplarının görüntü almasını da engelleyen polis ekipleri göstericileri abluka altına alırken gazetecilerin alana girmesine izin vermedi.

Polisin sert müdahalesine siyasilerden tepki geldi.

Yeşil Sol Parti milletvekili Özgül Saki, "Bugün arkadaşlarımız gözaltına alındı, arkadaşlarımız direndi. Bu mücadele, Onur Yürüyüşü sadece onların değil; her birimizin mücadelesi" diyerek göstericilere destek verdi.

HDP'li vekil polisin sert müdahalesini ise, "Bugün Taksim'de yapılması gereken Onur Yürüyüşü herkesin gördüğü gibi polisin adeta bir işgalci kuvvet gibi Taksim'in her tarafını işgal etmesi nedeniyle Taksim'de yapılamadı" sözleriyle eleştirdi. .

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, HDP İstanbul Milletvekili Saki'nin yürüyüşe engel olan polis için kullandığı "adeta bir işgalci kuvvet gibi" ifadesine tepki göstererek, "İzinsiz gösteriye engel olmaya çalışan polislerimize 'işgalci' diyerek hakarette bulunan HDP'li vekili şiddetle kınıyorum" dedi.

Bakan Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman polisimiz tarih boyunca, 'işgalci zihniyetlerle' ve 'toplumumuzun değerlerini' hiçe sayanlarla mücadele etmiştir. Dün böyleydi, bugün böyle, yarın da böyle olacaktır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Onur Yürüyüşü 25 Haziran'da

Bu yıl İstanbul'da iki ayrı Onur Yürüyüşü düzenlenmesi planlanıyordu.

Son olarak 2017'de İstanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği tarafından organize edilen Trans Onur Haftası, altı yıl aranın ardından "Dönmeyiz, buradayız" temasıyla sokaklara dönmeye hazırlanıyordu. 12 Haziran'da başlayan Trans Onur Haftası'nın 18 Haziran'daki Trans Onur Yürüyüşü ile sonlanacağı duyurulmuştu.

İstanbul'da düzenlenmesi planlanan bir diğer Onur Yürüyüşü ise 21'inci İstanbul Onur Yürüyüşü. Bu yürüyüşün tarihi, 25 Haziran Pazar olarak açıklanmıştı.

İstanbul'da 2015 yılından beri İstiklal Caddesi'nde Onur Yürüyüşü'ne izin verilmiyor.

DW,ANKA,DHA/TY,CÖ

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