Trabzon'da hekime şiddet: Saldırganlar serbest

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemenin TBMM’de kabul edilmesine rağmen, hekimlere yönelik şiddet olayları devam ediyor.

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde COVID-19 tedavisi gören durumu ağır bir hastanın hayatını kaybetmesi sonrasında yaşanan olay, saldırıya maruz kalan Dr. Esra Ersöz Genç'in Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla kamuoyuna yansıdı.

Genç mesajında, "entübe (solunum cihazına bağlı), kalbi iki defa durmuş, masajla dönmüş akciğer kanseri bir hastanın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını", ardından hasta yakınlarının önce zorla kapalı servise girmeye çalıştıklarını, kapı ve camları kırdığını belirterek "Güvenlik ile beraber ben kapının dışında hırpalandık (elimdeki kesikler bu arada oldu sanırım) sonra servisin iç kapısını da zorla açarak 5 kişi içeri daldılar. Bizim tulumlarla maskelerle girdiğimiz servise ellerini kollarını sallayarak girip sağa sola tekme atarak vefat eden hastanın başına geçtiler. İçlerinden biri eline oksijen tüpünü alıp bizi kovalamaya başladı.. o tüpü bize takacakmış, polis geldiğinde öyle diyordu” ifadelerini kullandı.

Dr.Ersöz Genç, "Beni servisten nasıl çıkardılar bilmiyorum. Benim yaşadığım şok, adli muayenem, pansumanım, ifade vermem, şahsın gözaltı süresinden uzun tuttu... Şimdi bu adam dışarıda” sözleriyle yaşadıklarını anlattı. Sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin yasanın çıktığını hatırlatan Genç, "Ben kendimi güvende hissetmiyorum. Bir dahaki nöbette ne olacak? Evime, aileme sağ sağlam dönebilecek miyim, bilmiyorum. Korkuyorum duyuyor musunuz beni?” diye seslendi.

TTB'den etkin ceza talebi

Trabzon'da yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) “Bu şartlarda hekimlik yapılamaz, sağlık hizmeti sunulamaz” sözleriyle tepki gösterirken saldırganlara yönelik etkin cezaların uygulanmasını talep etti.

TTB'den yapılan açıklamada "cezasızlıktan alınan cesaret gerekli yaptırımlara uğramaz, en etkili ağızlardan tutum alınmaz ise bu ülkede hekimlik yapılamaz, sağlık hizmeti sunulamaz demektir" denildi. TTB, Pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin yasal düzenlemeye işaret ederek “Sağlıkta şiddet, salgın ortamında sağlıkçılara jest olarak yasa çıkarmakla engellenemez. Kararlı, samimi ve net bir siyasi tutum alınmalı, ülkeyi ve sağlık ortamını yönetenler bu konuyu taktik olarak değil gerçek ve yaşamsal bir sorun olarak görüp adım atmalıdır” talebinde bulundu.

Açıklamada, "Bizler süslü ceza yasaları değil caydırıcılığı olan bir işleyiş ve hukuki süreç bekliyoruz. Bu tür saldırganların örnek alınamayacağı, yapanların pişman olacağı tutumlar bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı. TBB, "saldırganların etkin biçimde cezai yaptırıma tabi olmalarını” beklediklerini vurguladı.

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Bilim Kurulu üyesinden tepki

Dr. Esra Ersöz Genç'in uğradığı saldırıya, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü de Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi. Özlü, "Ölüme çare olsa, hekimler ölmezdi. Şiddete müsamaha gösterilmemeli” dedi.

Yasal düzenleme 12 gün önce yapılmıştı

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete verilen cezaların artırılmasına ilişkin kanun teklifi 15 Nisan'da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı.

Düzenleme, kamu ve özel sağlık kurum ile kuruluşlarında görev yapan sağlık personeliyle yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen suçlara, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerine göre belirlenecek cezaların yarı oranında artırılmasını öngörüyor. Ayrıca, söz konusu suçlarda Türk Ceza Kanunu'nda yer alan hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.

DW/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe