 Toyota 2 milyondan fazla hibrit aracı geri çağırdı | EKONOMİ | DW | 05.10.2018

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EKONOMİ

Toyota 2 milyondan fazla hibrit aracı geri çağırdı

Hibrit motorunda arızalanma ihtimali bulunan 2,4 milyon Toyota geri çağrıldı.

Toyota Prius C Aqua Hybrid (imago/AFLO)

Japonya'nın en büyük otomobil imalatçısı Toyota melez motorlu 2 milyon 430 bin aracı servise çağırdı. Şirketin açıklamasında, hibrit sistemin elektronik aksamındaki problem nedeniyle motorun aniden stop edebileceği belirtildi.

Problemin 2008 Ekimi ile 2014 yılının Kasım ayları arasında imal edilen Prius ve Auris modellerinde ortaya çıktığı açıklandı. Geri çağrılan hibrit modellerinin yarısı Japonya'da trafiğe çıkmıştı.

Motorun kontrol sistemindeki yazılım hatasının motoru kilitleme ihtimali bulunan Toyota modellerinden 32 bin adedi Almanya'da, 290 bini ise Avrupa genelinde satılmıştı.

Eylül ayı başlarında da bir milyon dolayında Toyota Prius yangın çıkma tehlikesi nedeniyle servise çağrılmıştı. Dünyanın ilk hibrit motorlu modeli olan Prius en tutulan yakıt tasarruf potansiyeli yüksek otomobil unvanını almıştı.

Toyota, arızalanma ihtimali bulunan otomobillerinin kaza yaptığına dair şimdiye kadar haber alınmadığını duyurdu.

DW,Reuters/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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