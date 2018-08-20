Tolu: Demirtaş, Kavala içerdeyken Türk yargısına güvenmiyorum

Alman vatandaşı çevirmen ve gazeteci Meşale Tolu’nun Türkiye'de "Örgüt üyeliği" ve "Örgüt propagandası" suçlarından yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Tolu ve birlikte yargılandığı 11 sanığın beraatini talep etti.

Savcı, sanıklar Meşale Tolu Çorlu, Bilal Ateş, Ceren Çoban, Fatma Çiftçi, Fırat Çağla, Osman Tunç, Umut Aktaş, Yağmur Emekdar, Sinan Aktaş, Yavuz Kılıç, Özge Gür, Mustafa Tezel hakkında, "Kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden" tüm suçlardan beraatlerini istedi.

"Haksızlıkları dile getirmeye devam edeceğim"

Duruşmadan sonra DW Türkçe’ye telefon aracılığıyla konuşan Meşale Tolu, savcının beraat talebi karşısında şaşırmadığını söyledi.

Dört yıllık bir süreçten sonra gelen beraat talebine "Ne sevindiğini, ne de üzüldüğünü" ifade eden Tolu, "Sürekli delil üreterek beni yargılamaya çalıştılar. Şimdi savcının benimle ilgili beraat talebine rağmen Türk yargısına güvenmiyorum. Çünkü konu benim kişisel meselem değil. Çünkü hala Selahattin Demirtaş içeride, Figen Yüksekdağ içeride, Osman Kavala içeride. Onlar içerdeyken Türk yargısına güvenmiyorum" dedi.

Meşale Tolu ve eşi Suat Çorlu

"Bundan sonra da haksız yere tutuklanan insanlar için mücadeleye devam edeceğim" diye konuşan Meşale Tolu, "Benim beraat edecek olmam bir şeyi değiştirmeyecek, ceza da alabilirdim, önemli değil. Ben bundan sonra da haksızlığa uğrayanların sesi olmaya devam edeceğim" dedi.

Sekiz ayı tutuklu olmak üzere dört yıldır devam eden süreçte çok yorulduğunu ifade eden Tolu, "En azından bu sürecin artık sona eriyor olması olumlu. Ama dört yıl hem benim için, hem çocuğum için hem ailem için çok zor geçti. Adalet yerine geldi mi, hayır" dedi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savcı, aralarında Meşale Tolu'nun eşi Suat Çorlu’nun da bulunduğu diğer 11 sanığa ise "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar değişen hapis cezaları talebinde bulundu. Savcı, bu sanıkların diğer suçlamalardan ise beraatleri istedi.

Stumpp: Dava siyasi muhaliflere karşı bir taciz

Duruşmayı Alman Yeşiller partisi medya politikaları sözcüsü Margit Stumpp, Almanya Başkonsolosluğu'ndan temsilcilerle birlikte izledi.

Duruşmadan sonra Alman basın ajansı DPA'ya konuşan Stumpp, "Elbette Meşale Tolu hakkında beraat talebinde bulunulmasından çok memnunum, ancak bu süreç hukuksuzdu ve siyasi muhaliflere karşı bir tacizdi" ifadelerini kullandı.

MeşaleTolu'nun avukatı mütalaaya katıldıklarını belirtirken, diğer sanıkların avukatları mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti. Talebi kabul eden mahkeme, duruşmayı 24 Aralık'a erteledi.

Ne olmuştu?

Tolu, Türkiye'de 30 Nisan 2017'de gözaltına alınmış ve yaklaşık 8 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti. O dönemde Etkin Haber Ajansı'na (ETHA) çalışan Meşale Tolu Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP) üyeliği ve propagandası ile suçlanmıştı. 18 Aralık 2017'de adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı ile tahliye edilen Tolu hakkında yurt dışına çıkış yasağı 20 Ağustos 2018 tarihinde kaldırılmıştı.

Tuncay Yıldırım

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