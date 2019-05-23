 Tolu: Adil bir karar verileceğine inanmıyorum | ALMANYA | DW | 25.02.2020

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ALMANYA

Tolu: Adil bir karar verileceğine inanmıyorum

Alman gazeteci ve çevirmen Meşale Tolu'nun "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla yargılandığı davaya bugün İstanbul'da devam edildi. Mahkeme davayı 14 Temmuz tarihine erteledi.

Meşale Tolu

Meşale Tolu

Alman gazeteci ve çevirmen Meşale Tolu'nun "terör örgütü üyeliği" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla 27 kişiyle birlikte yargılandığı davanın 11’inci duruşması bugün İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın iddia makamına gönderilmesine karar vererek davayı 14 Temmuz tarihine erteledi.

Meşale Tolu ve eşi Suat Çorlu duruşmaya katılmak için İstanbul'a gitmedi. Tolu duruşma öncesinde yaptığı açıklamada "Bunun bir değeri olduğuna inanmıyoruz. Duruşmalar zaten sürekli olarak erteleniyor" diye konuştu. Tolu mahkemenin sanıklarla bir oyun oynadığını belirtti. Alman Yeşiller partisinden Margit Stumpp, Almanya Başkonsolosluğu temsilcileri ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Almanya şubesinden bazı isimler duruşmayı dava salonunda izledi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Almanya da davayı takip etti. RSF Almanya Temsilcisi Christian Mihr de RSF'in duruşmayı İstanbul'da izlediğini paylaştı.

"Beraat çıksa bile adalet sağlanmayacaktır"

Tolu duruşma öncesinde çalıştığı Schwäbische Zeitung'da duygularını kaleme aldı. Tolu yazısında "Adil bir karar verileceğine inanmadığım için çıkacak sonuç beni çok fazla etkilemeyecek. Yani beraat çıksa bile adalet sağlanmayacaktır" dedi.

Tolu Türkiye'de 30 Nisan 2017'de gözaltına almış ve yaklaşık 8 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanı Meşale Tolu Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP) üyeliği ve propagandası ile suçlanmıştı. 18 Aralık 2017'de adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı ile tahliye edilen Tolu hakkında yurt dışına çıkma yasağı 20 Ağustos 2018 tarihinde kaldırılmıştı.

Alman vatandaşı olan Tolu, Almanya'ya dönmüş, ancak Türk vatandaşı olan eşi Suat Çorlu yurt dışına çıkış yasağı olduğu için Türkiye'de kalmıştı. Ekim ayında Suat Çorlu'nun da yurt dışına çıkış yasağı kaldırılmıştı.

DW, dpa / EC, GA

©Deutsche Welle Türkçe

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