Tolga Şardan ve Dinçer Gökçe gözaltına alındı

T24 yazarı gazeteci Tolga Şardan, "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı. Polis ekiplerinin gözaltı öncesinde Şardan'ın evinde arama yaptığı belirtildi.

Şardan'a yöneltilen suçlama ne?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "31/10/2023 günü T24.com.tr isimli internet haber sitesinde Tolga Şardan tarafından kaleme alınan 'MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu yargı raporunda neler var?' başlıklı yazı içeriğinde 5237 sayılı TCK'nun 217/A maddesinde düzenlenen 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğu değerlendirilmekle şüpheli Tolga ŞARDAN hakkında CMK.nun 160. maddesi gereğince re'sen soruşturma başlatılmış olup, yapılan soruşturma kapsamında şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.

Tolga Şardan'ın yazısı medyada geniş yankı bulmuştu. Şardan yazısında yargıdaki istismar ve rüşvet iddialarına dikkat çekerek Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu konuda bir rapor hazırlayarak Cumhurbaşkanlığı'na sunduğunu yazmıştı. Yazısında, "Özellikle uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle haklarında adli soruşturma başlatılanlar, ikametlerini, iş yerlerini, şirketlerini Bakırköy Adliyesi'nin sorumluluk bölgelerine taşıyorlar. Böylelikle adli süreçlerde Bakırköy Adliyesi'nde gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamalarında daha kolay karar alma olanağı yaratılıyor" ifadesine yer vermişti.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, Tolga Şardan’ın gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Yargıyı arka bahçesi haline getiren, onuruyla mesleğini yapan hakim-savcıları kızağa çeken Saray, gazetecilerin peşine düşmüş. MİT raporunun gereğini yapacağına, çürümüşlüğü gözler önüne seren Gazeteci Tolga Şardan gözaltına alınıyor. Bu karardan derhal dönülmelidir" ifadesine yer verdi.

Dinçe Gökçe de gözaltında

Şardan'ın ardından Halk TV Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe de gözaltına alındı. Gökçe'nin de Şardan gibi, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ile suçlandığı belirtildi. Gökçe'nin Halk TV'nin internet sayfasında yayınlanan, "Çete lideri olmakla suçlanan Turhan Döner ve Emirhan Döner'e tahliye kararı" başlıklı haber nedeniyle gözaltına alındığı kaydedildi.

DW / HT,SÖ

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