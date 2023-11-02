Gazeteci Tolga Şardan tutuklandı

T24 yazarı gazeeci Tolga Şardan, "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile tutuklandı.

Şardan'ın evinde dün bir saate yakın arama yapan polis ekipleri ardından gazeteciyi gözaltına almıştı. Ankara Adliyesi'nde ifadesi alınan Şardan, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Hakimlik sorgusunun ardından tutuklanan Şardan, Ankara Adliyesi’nden cezaevine götürülürken, "Biz gazeteciyiz, sonuç itibarıyla gazetecilik yapıyoruz" diye konuştu.

SEGBİS aracılığıyla İstabul 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne verdiği ifadede Şardan, "Ben o suçu işlemedim. Suçsuzum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi.

"Neden İstanbul’da soruşturma yürütüldüğünü anlayamamaktayız"

Şardan’ın avukatları, Ankara’da gözaltına alınan gazeteci hakkında tutuklama kararının İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilmesine tepki gösterdi. Şardan’ın avukatı avukat Yasin Gökberk Çınar, hakimlik sorgusunda; "Suçun mağdurları Ankara ilindedir. Müvekkil Ankara ilinde ikamet etmekte ve çalışmaktadır. Haber, Ankara ilinde yayınlanmıştır. Neden İstanbul’da soruşturma yürütüldüğünü anlayamamaktayız" dedi. Avukat Suna Öztaşdönderen ise "Yargılamanın sizler tarafından yapılması ilkeye aykırılık teşkil etmektedir. Arama ve gözaltı kararı veren mahkeme İstanbul mahkemesidir. Yine altında imzası olan başsavcı da İstanbul’da bulunmaktadır" ifadelerini kullanarak "yargılamanın, şeffaflığı açısından Ankara’da devam etmesi gerektiğini" savundu.

İYİ Partili Zorlu: Bir hukuk garabeti

Tutuklama kararını eleştiren Ankara Baro Başkanı Mustafa Köroğlu, "Tolga Bey’in yazısı aslında bir eleştiri yazısı bile değildir. Bir kaynağından elde ettiği bilgiyi paylaşmıştır. Yazdığı şeyler içinde bulunduğumuz adliye koridorlarında konuşulan şeylerdir" dedi.

Şardan’ın tutuklanmasına tepki gösteren İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara milletvekili Kürşad Zorlu "siyasi sebeplerle verilen bu tür kararların yargının bağımsızlığına ve tarafsızlığına gölge düşürdüğünü" savundu. Zorlu, "Zira bir hukuk devletinde yolsuzluk yapanlar yerine görevini yapmaya çalışan gazetecilerin hapse atılması bir hukuk garabetidir" diye yazdı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu da 35 yıllık gazeteci Şardan’ın dezenformasyon iddiasıyla tutuklandığına dikkat çekerek, "Türkiye’de basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığının hali itibarıyla bir kez daha utandık!" Ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şardan hakkında başlatılan soruşturma ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"31/10/2023 günü T24.com.tr isimli internet haber sitesinde Tolga Şardan tarafından kaleme alınan 'MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?' başlıklı yazı içeriğinde 5237 sayılı TCK'nın 217/A maddesinde düzenlenen 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğu değerlendirilmekle şüpheli Tolga Şardan hakkında CMK.nun 160. maddesi gereğince re'sen soruşturma başlatılmış olup, yapılan soruşturma kapsamında şüpheli gözaltına alınmıştır."

Çarşamba günü Şardan’ın yanı sıra Halk TV Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe de "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" gerekçesiyle gözaltına alınmış, Gökçe ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı.

ANKA, DW/SÖ,HT

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