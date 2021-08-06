Tokyo 2020: Türkiye'ye üç bronz madalya

2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye bugün karate ve güreş branşlarında toplam üç bronz madalya aldı.

Karatede kadınlar kumite 61 kiloda mücadele eden Merve Çoban, bronz madalyanın sahibi oldu.



Milli karateci Merve, yarı finalde Sırp Jovana Prekovic'e 2-0 yenilip olimpiyatı 3'üncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı.

Ali Sofuoğlu bronz madalya kazandı

Yine karatede erkekler katada milli sporcu Ali Sofuoğlu, Güney Kore'den Heejun Park'ı yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.



Bronz madalya mücadelesinde Sofuoğlu, Heejun Park karşısında hakemlerden 27.26 puan alarak bronz madalya kazandı. Park ise 26.14 puanda kalarak olimpiyatı 5'inci tamamladı.

Sofuoğlu'nun bu madalyası aynı zamanda Türkiye'nin Olimpiyat tarihindeki 100'üncü madalyası oldu.

Taha Akgül'e güreşte bronz madalya

Erkekler serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, Moğol sporcu Lkhagvagerel Munkhtur'u 5-0 yenerek bronz madalya kazandı.





Milli güreşçi, rakibinin pasif kalmasıyla 1-0 öne geçti. Yaptığı atakla skoru 3-0'a getiren Akgül, ilk yarıyı 3-0 önde bitirdi. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Akgül, rakibini 5-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'ye toplamda 10 madalya

23 Temmuz'da başlayan ve 8 Ağustos'a kadar devam edecek Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye toplam 10 madalya aldı.

Mete Gazoz okçulukta altın madalya kazanarak Olimpiyat şampiyonu olurken, karatede gümüş madalya alan Eray Şamdan, Türkiye'ye bu branşta ilk madalyasını kazandırmış oldu.

Ferhat Arıcan cimnastikte, Yasemin Adar ve Rıza Kayaalp güreşte, Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber de tekvandoda bronz madalya kazandı.

DHA, DW/JD, AI

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