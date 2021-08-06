Tokyo 2020: Türkiye'ye üç bronz madalya

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Merve Çoban ve Ali Sofuoğlu karatede, Taha Akgül güreşte bronz madalya kazandı. Böylelikle Türkiye'nin Tokyo'da aldığı toplam madalya sayısı 10'a yükseldi.
2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye bugün karate ve güreş branşlarında toplam üç bronz madalya aldı.
Karatede kadınlar kumite 61 kiloda mücadele eden Merve Çoban, bronz madalyanın sahibi oldu.
Milli karateci Merve, yarı finalde Sırp Jovana Prekovic'e 2-0 yenilip olimpiyatı 3'üncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı.
Yine karatede erkekler katada milli sporcu Ali Sofuoğlu, Güney Kore'den Heejun Park'ı yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Bronz madalya mücadelesinde Sofuoğlu, Heejun Park karşısında hakemlerden 27.26 puan alarak bronz madalya kazandı. Park ise 26.14 puanda kalarak olimpiyatı 5'inci tamamladı.
Sofuoğlu'nun bu madalyası aynı zamanda Türkiye'nin Olimpiyat tarihindeki 100'üncü madalyası oldu.
Erkekler serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, Moğol sporcu Lkhagvagerel Munkhtur'u 5-0 yenerek bronz madalya kazandı.
Milli güreşçi, rakibinin pasif kalmasıyla 1-0 öne geçti. Yaptığı atakla skoru 3-0'a getiren Akgül, ilk yarıyı 3-0 önde bitirdi. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Akgül, rakibini 5-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
23 Temmuz'da başlayan ve 8 Ağustos'a kadar devam edecek Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye toplam 10 madalya aldı.
Mete Gazoz okçulukta altın madalya kazanarak Olimpiyat şampiyonu olurken, karatede gümüş madalya alan Eray Şamdan, Türkiye'ye bu branşta ilk madalyasını kazandırmış oldu.
Ferhat Arıcan cimnastikte, Yasemin Adar ve Rıza Kayaalp güreşte, Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber de tekvandoda bronz madalya kazandı.
DHA, DW/JD, AI
© Deutsche Welle Türkçe
Olimpiyatlarda milli cimnastikçi Ferhat Arıcan tarihi başarı elde etti. Erkekler artistik cimnastik paralel bar finalinde bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan, Olimpiyatlarda madalya kazanan ilk Türk cimnastikçi oldu.
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcular Yasemin Adar ve Rıza Kayaalp güreşte bronz madalya aldı. Yasemin Adar, kadınlar güreşte Türkiye'ye ilk Olimpiyat madalyasını kazandırdı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde Mete Gazoz, okçulukta altın madalya kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk kez çeyrek finale yükseldi.