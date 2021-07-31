Tokyo 2020: Milli okçu Mete Gazoz altın madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel branşında mücadele eden Mete Gazoz, finalde İtalyan Mauro Nespoli'yi yenerek altın madalyanın sahibi olurken, okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk Olimpiyat madalyasını da kazanmış oldu.



Tekvandoda alınan 2 bronz madalyanın ardından Türkiye, 3'üncü madalyasını okçuluk branşında Mete Gazoz'un altın madalyasıyla kazandı. İkinci kez olimpiyatlara katılan milli okçu Mete Gazoz, final setini 3 tam puanla alarak okçuluk branşında olimpiyat tarihinde adını finale yazdıran Türkiye‘den ilk sporcu oldu.

"Sözümü tuttum"

Final karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Mete Gazoz, "Çok mutluyum. 2016 olimpiyatlarındaki röportajda 'Tokyo’da altın alacağım' demiştim, söz vermiştim. Bunu tuttum. Çok tarif edecek bir şey yok açıkçası. Ekran başında bizi izleyen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'ndan tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti.

"Bizleri çok duygulandırdın" diyen Erdoğan, genç sporcunun başarılarının devamını diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'u "Olimpiyat Şampiyonu Milli Okçumuz Mete Gazoz’u tebrik ederim. Bize bu gururu yaşattığın için teşekkürler Mete, sen efsanesin" mesajı ile kutladı.

Filenin Sultanları çeyrek finali garantiledi

"Filenin Sultanları" olara bilinen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'deki dördüncü karşılaşmasında Arjantin'i 3-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi ve tarihte ilk defa çeyrek finale yükselen takım oldu.

A Milli Takım, grubundaki son maçını 2 Ağustos Pazartesi günü Rusya Olimpiyat Komitesi ile oynayacak.

Atletizm başarısı

Ayrıca, Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde sırıkla atlama elemelerinde mücadele eden Ersu Şaşma, 5.65 metrelik derecesiyle adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı.



5.80’lik derecesiyle Türkiye rekorunun sahibi olan Ersu, sırıkla atlamada olimpiyat finali gören ilk Türk atlet olarak tarihe geçirdi.

DW, DHA, ANKA/AI, JD

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