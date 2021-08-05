Tokyo 2020: Eray Şamdan karatede gümüş madalya kazandı

2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kilo finalinde Fransız sporcu Steven Da Costa'ya 5-0 yenilen Eray Şamdan, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şamdan'ın kazandığı gümüş madalya ile birlikte Türkiye, karetede ilk madalyasını elde etmiş oldu. Türkiye'ye Tokyo'da yedinci madalyasını kazandıran 25 yaşındaki sporcu, ilk kez bu yıl Olimpiyat Oyunları'na katılmıştı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi sosyal medya hesabından Şamdan'ı tebrik etti.

Karate kadınlarda ise, kata bireyselde mücadele eden Dilara Bozan, bronz madalya karşılaşmasında Hong Kong'dan Sheung Grace Lau Mo'ya mağlup olarak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nı 5'inci sırada tamamladı.

Türkiye, Olimpiyat tarihinde bugüne kadar sadece güreş, halter, tekvando, atletizm, judo ve boks olmak üzere altı branşta madalya kazanırken, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ise okçuluk, karate ve cimnastikte de madalya aldı.

Eray Şamdan ve rakibi Steven Da Costa

23 Temmuz'da başlayan ve 8 Ağustos'a kadar devam edecek Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye toplam yedi madalya kazandı.

Mete Gazoz okçulukta altın madalya kazanarak Olimpiyat şampiyonu olurken, Ferhat Arıcan cimnastikte, Yasemin Adar ve Rıza Kayaalp güreşte, Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber de tekvandoda bronz madalya kazandı.

DHA, DW / DBN, JD

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